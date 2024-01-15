"Надзвичайно болісний процес": в Україні скоротять кількість вишів, — Міносвіти

За словами заступника міністра освіти Михайла Вінницького, за останні 15 років кількість випускників шкіл в Україні скоротилася з 640 до 360 тисяч.

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В Україні розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти, який, зокрема, передбачає зменшення кількості університетів і поліпшення якості ЗВО. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький в інтерв'ю виданню "The Ukrainians".

Вінницький зазначив, що 2023 року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому це число сягало 640 тисяч. Згідно з його прогнозом, до 2033 року в країні буде близько 300 тисяч випускників за умови звільнення окупованих територій.

Заступник міністра також вказав на те, що 2008 року в Україні було приблизно 350 вищих навчальних закладів, у яких у середньому навчалося по 6700 студентів. До 2021 року кількість ЗВО зменшилася до 300, проте на кожен із них припадало вже по 3400 студентів.

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"З огляду на ці дані, так чи інакше, певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти має відбуватися, але це надзвичайно болісний процес. Переконати людей, які працюють усе життя в одному закладі, що завтра вони мають об'єднатися з іншим, у тому числі з конкурентом, доволі проблематично", — сказав Вінницький.

За словами чиновника, у Міносвіти намагаються зробити ці зміни плавними. Так, з кожним роком фінансування закладів, які не дотягують до певних критеріїв, зменшуватиметься. При цьому фінансування тих ЗВО, які виконують критерії, зростатиме.

Як зазначає Вінницький, на сьогодні в Україні діє приблизно 170 державних університетів, не рахуючи філій. У результаті реформи має залишитися приблизно 100 ЗВО.

Нагадаємо, 5 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 2024 року Кабмін планує запустити масштабну реформу вищої освіти, яка передбачає новий підхід фінансування навчання.

Раніше, 14 грудня, Михайло Вінницький зазначив, що Міносвіти має намір запровадити систему грантів для студентів. Зокрема, допомогу від держави на здобуття вищої освіти можуть отримати абітурієнти вже з вересня 2024 року.