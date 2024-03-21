Працівник ТЦК намагався переправити сина через Дунай до Румунії, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що для незаконного перетину кордону намагалися використати надувний човен. Ізмаїльський РТЦК на момент публікації не коментував інформацію про інцидент.

Одеські медіа повідомляють про затримання румунськими прикордонниками 25-річного українця — сина співробітника Ізмаїльського РТЦК Одеської області, якого вони передали українській стороні. Про це повідомило місцеве видання "Ізмаїл.City".

Хлопця затримали на надувному човні на річці Дунай у територіальних водах Румунії. Згодом з‘ясувалось, що родина — батько, мати і син — приїхали на прикордонний острів Кислицький нібито на риболовлю. При пред’явленні документів, як пише медіа, вони повідомили, що їдуть на рибалку, а через кілька годин батьки повернулися самі і відмовилися коментувати ситуацію.

"Жодної інформації про це поки що ні на офіційних джерелах українських прикордонників, ні їхніх румунських колег немає", — зазначає видання.

Нагадаємо, 18 березня Державна прикордонна служба повідомила, що від початку повномасштабної війни в Україні під час спроби переплисти Тису з метою нелегального перетину кордону потонули 22 людини.

11 березня на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які "штурмували" кордон за допомогою драбини.