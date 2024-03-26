Україна встановила рекорд з імпорту електроенергії цього року, — "Укренерго"

Росіяни 22 березня завдали найбільшого з початку війни ракетного удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Впродовж 26 березня Україна буде імпортувати рекордні з початку поточного року обсяги електроенергії – 18 649 МВт-год. Про це йде мова у повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго".

"Сьогодні заплановано імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Його загальний обсяг буде складати 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Водночас експорту не буде", – зазначається у тексті заяви.

Разом з цим відомо, що станом на ранок 26 березня в Одеській області через несприятливі погодні умови без світла залишалися 69 населених пунктів. Також у зв'язку з бойовими діями нові знеструмлення фіксувалися у Донецькій та Дніпропетровській областях. У Сумській та Кіровоградській областях причиною відключень світла стали технологічні пошкодження.

22 березня російська окупаційна армія завдала найбільш масованого обстрілу української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. Впродовж атаки загарбники застосували 88 крилатих ракет та 63 іранських дрони-камікадзе "Шахед". Щонайменше 5 осіб стали жертвами ракетного удару.

Чи не найбільше внаслідок атаки постраждала станція ГЕС-2 на Дніпровській ГЕС, яку було виведено з ладу. Зокрема було зруйновано машинний зал ГЕС-2. Крім того, сталося забруднення ґрунту та витік нафтопродуктів.

Незважаючи на це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергосистема країни залишилась цілісною. Енергетики активно проводять роботи для ліквідації наслідків російської атаки: на об'єктах, що постраждали, розбирають завали, також проводяться аварійно-відновлювальні заходи.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота 25 березня заявив, що розбір всіх завалів на ДніпроГЕС вдасться завершити протягом тижня. Після цього можна буде більш детально оцінити наслідки атаки росіян.