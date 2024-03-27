Суд зобов'язав УПЦ (МП) повернути Успенський собор в державну власність

Під час судового розгляду прокурори довели, що Успенський собор передали УПЦ (МП) незаконно, адже він є пам'яткою культурної спадщини.

Суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – стародавній храм часів Київської Русі — Успенський собор. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", — йдеться у повідомленні.

Таким чином виконавчий комітет Канівської міської ради ще у 2003 році порушив українське законодавство та надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам’ятку археології, що стало підставою для реєстрації права колективної власності.

"Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення", — зазначили в ОГП.

Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.

Оскільки позовну заяву окружної прокуратури суд задовільнив, Канівська міська рада і Київська митрополія УПЦ (МП) зобов'язані її дотриматись.

Нагадаємо, 5 січня, завершила роботу Комісія для прийому-передавання Успенського собору та Трапезної церкви в Києво-Печерській Лаврі від Української Православної Церкви до держави. Проте на той момент не було зобов'язучого вироку суду щодо Успенського собору.

26 грудня 2023 року Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому він поскаржився на те, що в церкви забирають два храми на території монастирського комплексу. У своєму зверненні архієрей стверджував, що Успенський собор та Трапезна церква свого часу були відновлені силами братії монастиря та вірян.

Пресслужба Православної церкви України 4 січня повідомила, що в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній здійснить літургію з нагоди Різдва Христового. Зазначалося, що богослужіння буде здійснено відповідно до відповідного дозволу.