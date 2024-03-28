На руки гроші не дають: як українці купують житло за програмою "єВідновлення"

За програмою "єВідновлення" виділяють гроші за пошкоджене та зруйноване житло. У першому випадку кошти можна витрачати тільки на ремонт або будівництво, а в другому — на купівлю нового житла.

Програма "Відновлення" почала працювати в Україні з березня 2023 року. Нею скористалися вже 1310 родин, які змогли придбати нове житло за сертифікатом замість зруйнованих Росією будинків і квартир. Про це пише "Донбас Реалії".

Повідомляється, що програма "єВідновлення" розділена на дві категорії:

Компенсація за відновлення пошкодженого житла (кошти можна витратити тільки на будівельні та ремонтні матеріали). На початку сума становила лише 200 тисяч гривень, тепер фінансування програми розширили, і для квартир виплати становлять до 350 тисяч, а для приватних будинків — і 500 тисяч.

Компенсація за повністю зруйноване житло. Вартість тут залежить від оцінки комісії. У разі затвердження відшкодування — постраждалі отримують сертифікат і мають реалізувати його протягом 30 днів.

Українці розповіли про програму "єВідновлення"

Як розповів журналістам 62-річний Віктор Мусієнко, будинок його сім'ї на Київщині площею у 120 метрів квадратних згорів ще в березні 2022 року від влучання в нього російського снаряда.

Повідомляється, що на момент удару сім'ї не було вдома. Віктор почав займатися процесом відшкодування після того, як повернувся з Чернігівської області, куди виїжджав під час активної фази боїв у Київській області.

"Ми сфотографували руїни нашого житла, потім ще прийшла комісія з району, подивилася, оцінила. Коли запрацювала програма для відшкодування повністю зруйнованого житла, вже через "Дію" подали всі необхідні документи. Через два місяці нам схвалили виплати, і на рахунок прийшли кошти. Будинок оцінили в 3 млн. 600 тис. грн.", — розповів чоловік.

Також про свою ситуацію розповіла Ольга Нечитайло, яка отримала 1 млн 161 тисячу гривень за сильно пошкоджений будинок своєї матері в Слов'янську. Їй було складно розібратися в системі та зрозуміти, які саме документи потрібні, щоб отримати компенсацію. Жінка звернулася на гарячу лінію, також їй допомогла донька.

Щоправда, як повідомляється, після першої подачі документів Ользі відмовили.

"Я подала документи на відшкодування, а мені прийшла відповідь, що будинок настільки зруйнований, що не підпадає під цю частину програми, а потрібно оформляти на повністю зруйноване, а не пошкоджене житло. Мені довелося подавати документи заново", — розповіла жінка.

Чому українці обирають вторинний ринок

Як розповіла голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олена Шуляк, станом на середину березня 2024 року на компенсацію подали понад 11 тисяч заяв саме на нове житло. Більшість угод — 92% — це ринок вторинного житла.

За її словами, люди, які залишилися без житла через війну, хочуть вирішити питання швидко.

"Звісно, вони обирають уже готові квартири, де зроблено ремонт і є навіть меблі та техніка. Чимало зараз пропозицій на вторинному ринку повністю укомплектованих квартир. Щоб не платити оренду, поки буде робитися ремонт, а заїхати і жити", — пояснює Донбас Реалії Олена Шуляк.

Як розповіла Ольга Нечитайло, вона купила квартиру в Тернополі на 35 квадратних метрів саме на вторинному ринку. У квартирі вже були меблі та техніка.

"Грошей за програмою "єВідновлення" вистачило, щоб перекрити повну вартість житла без доплат. Програмою дуже задоволена, бо тепер у нас є дах над головою", — розповіла вона.

Пропозиції на первинному ринку

Видання пише, що сім'я Мусієнків все-таки зупинилася на купівлі житла в новобудові. Віктор розповів, що вибір припав на Бровари, адже це недалеко від села Скибин, де був зруйнований будинок.

"Обирали варіанти забудовників, які можуть запропонувати квартири з ремонтом. В області знайшли тільки один, вартість самої квартири з голими стінами — 2 мільйони, залишається 1 млн 600 тисяч, це ті гроші, на які сам забудовник має зробити ремонт і, якщо залишиться, то ще й купити вбудовану техніку", — розповів Мусієнко.

Як розповіла комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Ганна Лаєвська, якщо заявку державою погоджено, то процес від звернення до відділу продажів забудовника до заселення досить швидкий — до тижня.

У компанії Alliance Novobud заявили, на первинному ринку нерухомості пропонують переважно квартири у вже готових будинках. Об'єкти на стадії будівництва мають обмежений перелік типів договорів, що допускаються до програми "єВідновлення".

Маркетингова директорка компанії Ірина Міхальова розповіла, що пропозиція по первинному житлу через це — обмежена.

"Загальна ситуація на ринку нерухомості в Києві та області така, що готового житла майже немає, а оскільки попит зріс і через саму програму, то цей сегмент вимивається", — розповіла Міхальова.

За її словами, така тенденція продовжуватиметься, бо через повномасштабне вторгнення мало забудовників розпочали будівництво нових об'єктів протягом 2022-2023 років.

"Уже з 2024-го сподіваємося, що будівельні майданчики запрацюють, але це початкові стадії будівництва, які під програму не підпадають", — розповіла вона.

Головна проблема програми "єВідновлення"

Як розповіла Ольга Нечитайло, на вторинному ринку житла ніхто не хоче працювати з віртуальними грошима.

"А на руки ці кошти ніхто не дає: сума зараховується на рахунок продавця через 2-5 днів після угоди. До того ж люди хочуть долари. Ще один недолік — продавець може знімати в банку щодня не більше ніж 100 тисяч гривень, а це зайвий клопіт, якого ніхто не хоче", — розповіла вона.

За словами журналістів, ще одна проблема — обмеження в часі. Так, реалізувати гроші сертифіката потрібно протягом 30 днів після того, як людина отримала сертифікат.

"Це справді дуже складно — вкластися в 30 днів, тому що потрібно не тільки знайти підходящу квартиру, щоб усіх усе влаштовувало, а й встигнути все оформити, а це малі терміни", — розповів Віктор Мусієнко.

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