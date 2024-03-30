Різке похолодання і дощі з 3 квітня: прогноз погоди найближчими днями (фото, відео)

За прогнозами синоптиків, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях протягом найближчих трьох діб можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що температура по всій території України впаде на 10 градусів — з +22° вдень до +11° з 3 квітня. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Протягом найближчих трьох діб, за повідомленням метеорологів, в Україні будет тепло, сухо і сонячно, лише найближчої ночі на сході країни пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, хоча у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі 4-11° тепла, вдень 16-22°, на заході країни 23-26°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 12-18°.

Проте така погода триватиме недовго — синоптики вже прогнозують різке похолодання та дощі. Зокрема, 3 квітня на українців чекатиме різке похолодання — температура впаде аж на 10 градусів, до +11° вдень.

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Народна синоптикиня Наталка Діденко радіє по-квітневому теплим вихідним і закликає перенести кімнатні квіти поближче до сонечка і свіжого повітря, а самим відправитися на природу.

Водопілля на Дніпрі

29 березня — 2 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля, на річці Дніпро у межах Києва та Бориспільського району Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій. Рівень небезпеки перший — жовтий.

Фото: Facebook

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що вчені передбачили, якою буде погода в Європі цього літа. Дослідники вважають, що танення льодовикового щита Гренландії може допомогти передбачити літню погоду на континенті.