"Зламалося і не спрацювало": Резніков засумнівався в потужності ядерної зброї Росії

Більшість ядерних боєголовок, які Україна віддала РФ, були непридатні ще у 1997 році. Росіяни хотіли випробувати носії ядерної зброї в день приїзду Джо Байдена до Києва, але нічого не вдалося, сказав український міністр оборони.

Загрози Росії викликають великі сумніви, адже ніхто не знає, наскільки боєздатною є її ядерна зброя. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня у прямому ефірі єдиного телемарафону.

"Ніхто не знає, в якому стані перебуває російська ядерна зброя, останнє випробування проводилося 1998 року на полігоні в Казахстані", — сказав міністр.

Більшість ядерних боєголовок та їхні носії, які Україна віддала росіянам після розпаду СРСР, виявилися непридатними ще у 1997 році.

"Далі вони могли зробити апгрейд та продовжити термін придатності, але формально він закінчився ще тоді. Виробником багатьох складових були українські заводи, ми їм уже не допомагаємо", — додав Резніков.

У день приїзду до Києва президента США Джо Байдена армія Росії запланувала випробування носіїв ядерної зброї з метою залякування, але вона провалилася.

"Воно зламалося і не спрацювало. Путіну довелося змінювати текст виступу. Там має бути потужний сигнал Заходу, а його не було. Я б не перебільшував їх можливості", – резюмував голова Міноборони.

Нагадаємо, що головний російський пропагандист Володимир Соловйов вимагав ударити ядерною зброєю по "центрах прийняття рішень" в Україні до запланованого контрнаступу ЗСУ.

Натяки на застосування ядерної зброї у війні з Україною озвучував і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. На його думку, вороги Росії розуміють лише "мову сили".

Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 27 квітня припустила, що ЗСУ здатні випробувати ядерну бомбу.