У яких випадках повістку можуть вручити через родичів: пояснення юриста

У квітні Кабмін розширив повноваження військкоматів, дозволивши вручати повістки незалежно від місця приписки та проживання, але певних правил все-таки необхідно дотримуватись, щоб вручення документа було законним.

В Україні йде мобілізація, вручити повістку військовозобов'язаним чоловікам можуть майже будь-де. Працівники ТЦК та СП мають право навіть передати її через родичів. Про це розповів юрист Максим Шинжирбаєв у ефірі 7-го телеканалу Одеси.

Передача повістки через родичів: чи це законно

7 квітня уряд розширив повноваження ТЦК та СП, дозволивши їм вручати повістки незалежно від прописки та місця перебування на військовому обліку.

Зазначимо, що повістка вважається врученою, якщо в ній зазначені персональні дані особи, яку викликають у військкомат, і якщо військовозобов'язаний особисто її підписав.

Проте юрист уточнив, що документ також вважається законно врученим у разі, якщо його отримав хтось із повнолітніх родичів, який проживає разом із військовозобов'язаним.

Таким чином, повістку можуть вручити батькам людини, що підлягає військовій службі, якщо вони проживають спільно.

Особливості вручення повістки через родичів

Однак якщо військовозобов'язаний прописаний разом із родичами, але при цьому проживає окремо, тоді вручення повістки через них вважається незаконним.

"Тільки, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", — уточнив Шинжирбаєв.

Крім того, врученим неналежним чином вважається запрошення до військкомату, відправлене поштою, телефоном, через смс або месенджер.

Проте, якщо повістка була вручена з дотриманням усіх норм, а військовозобов'язаний не з'явився у військкомат, можливе порушення кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, 28 квітня Фокус писав, що частина безробітних українців не звертається до Центру зайнятості, оскільки дані про чоловіків, які перебувають на обліку, центр передає територіальним центрам комплектування. Тобто фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки.

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що президент України Володимир Зеленський порекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт, а замість них ставити на ці посади військовослужбовців, що отримали поранення.