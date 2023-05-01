За Умань та інші міста України! ЗСУ показали роботу M142 HIMARS (відео)

Майже два пакети у відповідь за обстріли Умані, Дніпра, Запоріжжя, Павлограда й інших українських міст випустили захисники із HIMARS.

РСЗВ HIMARS українські захисники використовують для протидії російським окупантам. Відео 1 травня опублікував у Telegram депутат і представник комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

Він зазначив, що це є певною відплатою за злочини росіян проти цивільного населення. Руйнівна сила високоточної зброї непокоїть загарбників, тому була випущена значна кількість снарядів.

"Майже два пакети у відповідь за Умань, Дніпро, Павлоград, Запоріжжя й інші мирні міста України", — заявив він.

Характеристики M142 HIMARS

Американська реактивна артилерійська система M142 HIMARS виготовляється в США з 2003 року. Вантажівка HIMARS отримала масу 16 тонн, з яких 5 ― корисного навантаження: несе одну ракету MGM-140 ATACMS або шість снарядів для залпового вогню. Транспортується військова техніка літаком C-130.

Броня здатна захисти від легких набоїв і осколків. Основне озброєння: 6 снарядів 227 мм класу MLRS або 1 ракета 610 мм ATACMS або 2 ракети PrSM. Максимальна швидкість по шосе становить 85 км/год. Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами.

Нагадаємо, ракети HIMARS наприкінці квітня влучили в будівлю з офіцерами військ РФ. За словами одного з російських окупантів, інцидент відбувся за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок прильоту було виведено з ладу ретранслятори та знищено технологічні мости. Три ракети, які випустили з реактивної системи залпового вогню HIMARS, рознесли споруду, де вирішили розміститися представники офіцерського складу Владикавказького гарнізону 58 армії.

Також бійці Збройних сил України 15 квітня знищили рідкісну техніку військ РФ, застосувавши HIMARS. У ліквідації російського комплексу Р-330Ж "Житель" також брали участь оператори сил спецоперацій, яким вдалося виявити техніку в тилу противника на Донецькому напрямку.