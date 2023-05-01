Працює навіть по Wi-Fi: ЗСУ показали український вогневий комплекс "Шабля" під Вугледаром (відео)

За словами військових, зараз навчають бійців управлінню туреллю на дистанційному управлінні та одночасно обладнають для неї позиції.

У Збройних силах України показали вітчизняний вогневий комплекс "Шабля" — турель для кулемета на дистанційному управлінні. Відповідне відео у понеділок, 1 травня, опублікувала служба зв'язків із громадськістю Сил територіальної оборони ЗСУ.

Українську розробку вже підвезли на фронт — під Вугледаром Донецької області. Наразі бійців навчають управлінню та налаштуванням комплексом. Паралельно українські захисники обладнають йому позиції.

Як розповів один із бійців ТРО, турель розроблена під 7,62 мм кулемет Калашнікова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами набоїв: на 250, 450 та 600 набоїв.

"Шабель" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися через мережний кабель або через Wi-Fi. Однак у ТРО зазначають, що другий спосіб підключення використовується у крайньому разі, оскільки може допомогти ворожим силам виявити позицію.

"Турель може встановлюватися на техніку або працювати стаціонарно. Управління" дистанційне. Це дозволяє зберегти життя нашим бійцям. Ще один бойовий модуль під Вугледаром дасть відповідь на московські посягання — "Шабля!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали комплекс "Шабля", який вони назвали WALL'YA — за аналогією з популярним мультфільмом WALL-E.

Раніше, 21 квітня, кулеметники 21-ї окремої механізованої бригади показали, як удосконалюють навички стрільби з 12,7-мм станкового кулемета Дегтярьова-Шпагіна (ДШК) радянського виробництва. Таке озброєння здатне збільшити бойові здібності військових з'єднань.