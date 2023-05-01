Поставили протез: "Залізна людина" після поранення та ампутації повернулася на фронт (фото)

Тяжку травму військовий Олександр отримав на Бахмутському напрямку. Після ампутації руки довго звикав до біонічного протеза і, зрештою, повернувся на фронт. Вдома на чоловіка чекають дружина та п'ятирічний син.

24-річний український військовий, якому ампутували руку через поранення на Бахмутському напрямку, повернувся до лав Збройних сил України. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Першого медичного об'єднання Львова в фейсбуці у понеділок, 1 травня.

Боєць ЗСУ, на ім'я Олександр народився на Київщині. З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну виконував бойові завдання у Чернігівській області, а пізніше – на Запорізькому та Донецькому напрямках.

У день, коли отримав тяжку травму, Олександр разом із бойовими товаришами деокупував одне із сіл у Бахмутському районі.

Кулемет танка, в якому їхали бійці, заклинило. Щоб його перезарядити, Олександр вибрався із машини. Саме тоді у танк потрапила міна. Чоловік отримав множинні поранення: у нього були поламані ребра, пробиті легені та посічена рука.

Домедичну допомогу йому надали побратими. Пізніше чоловік був під наглядом медиків у Краматорську. Там йому ампутували руку. Після цього Олександр переніс ще кілька операцій у лікарнях Дніпра та Києва. Згодом у нього з'явилася можливість отримати біонічний протез. З цим видом протеза можна навіть відновити дрібну моторику.

Після того як Олександр пройшов курс реабілітації та навчився користуватися своєю "новою рукою", він повернувся до лав Збройних сил України. Український військовий уже виконує бойові завдання.

Вдома на чоловіка чекають дружина і маленька дитина, яка тепер через протез вважає батька "Залізною людиною" з коміксів.

24-річний військовий Олександр після поранення навчився керувати своїм біонічним протезом і вже повернувся до лав ЗСУ Фото: Перше медоб’єднання Львова

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Україні вперше імплантували протез у кістку пацієнта. Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни. За прогнозами медиків, він зможе ходити вже за шість місяців. У проведенні операції допомагав лікар з Австралії.

У березні 2023 року також стало відомо, що шестирічній українці Марині, яка втратила ногу через ракетний обстріл російськими військовими, поставили протез. На початку травня 2022 року до будинку, де була маленька Марина, потрапив російський снаряд. Лікарі з Кривого Рогу врятували дитині життя, однак були змушені ампутувати ногу вище коліна.