Підняли флот: у Криму повідомили про вибухи та роботу ППО, — соцмережі (фото, відео)

Місцеві жителі заявили, що окупанти стріляли в небо, проте цілі не було видно, після чого "керівництво" півострова заявило про знищення БПЛА. Перед цим у Севастополі бачили російський транспортний літак Ан-26.

В окупованому Криму повідомили про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Про це в понеділок, 1 травня, повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами очевидців, звуки вибуху чули в Євпаторії та в сусідньому селищі Заозерне. Пізніше місцеві жителі опублікували відео, на якому видно наслідки роботи ППО в небі, проте самої цілі не було. За короткий час про роботу ППО також повідомили в окупованому Севастополі. Також, за словами очевидців, у небо стріляли також із кораблів Чорноморського військово-морського флоту.

Вибухи чули в Севастополі, Заозерному та Євпаторії Фото: скріншот

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує, що сили ППО ЗС РФ збили безпілотник над західною частиною півострова. Пізніше в соцмережах повідомили про стовп диму над Стрілецькою бухтою.

Примітно, що раніше кримські Telegram-канали повідомляли, що над Стрілецькою бухтою в Севастополі літав російський військовий транспортний літак Ан-26 "Стандарт".

Нагадаємо, що в Севастополі нафтосховище на вулиці братів Манганарі в Козачій бухті горіло кілька годин, пожежі дали найвищий рівень складності.

Нагадаємо, 26 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Місцеві жителі чули їх у центрі та на Північній стороні. Пізніше стало відомо про масштабну пожежу в нафтосховищі на вулиці братів Манганарі в Козачій бухті.

Керівництво окупованого міста заявило, що нафтобазу атакували безпілотники. На цій нафтобазі зберігалося паливо, яке призначалося для кораблів Чорноморського флоту РФ.