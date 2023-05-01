Батальйон імені Шейха Мансура застосував саморобну РСЗВ проти окупантів із РФ (відео)

Воїни з Ічкерії використовують імпровізовану бойову техніку, яка нагадує РСЗВ "Ураган", для боротьби з росіянами.

Бійці батальйону імені Шейха Мансура, які захищають Україну від російських загарбників, продемонстрували роботу "бандеромобіля" на передовій. Відео 1 травня в Telegram опублікував голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

На відео можна побачити, як з української імпровізованої бронемашини здійснюється залп. Ймовірно, для пострілу була використана установка РСЗВ "Ураган".

"По рашистським фашистам за матерів України та Ічкерії вогонь", – заявили бійці.

Що таке "бандеромобіль"

Українські захисники часто називають імпровізовані бронемашини, які виконані власними силами. На таки транспортних засобах можна побачити різні види озброєння: від кулеметів до своєрідних РСЗВ. Бійці називають таку техніку на честь лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери у відповідь на заяви російських пропагандистів, що воїни Збройних сил України пересуваються на "бандеромобілях".

Нагадаємо, 19 квітня в батальйоні АРЕЙ УДА показали кадри роботи по підрозділам російських військ із "бандеромобіля". На відео транспортний засіб розташований на дорозі. Схоже, українським захисникам зі звичайного пікапа вдалося зробити своєрідну РСЗВ. Локацію, де відбувалося знищення російських окупантів, не вказали. Також невідомо, наскільки вдалими були постріли, але захисники пообіцяли й надалі нищити ворога.

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