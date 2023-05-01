РФ обстріляла Чернігівщину: відомо про загибель дитини та двох постраждалих (фото)

Ворог вдарив по освітньому закладу, що нині не працює. Неподалік перебувала дитина 2009 року народження, вона загинула внаслідок атаки.

Сьогодні, 1 травня, ЗС РФ обстріляли Чернігівську область. Унаслідок авіаудару загинула дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району", — написав Чаус.

Він розповів, що дитина перебувала неподалік від місця влучання російського снаряда.

"Росія — терорист. Терористів треба знищувати", — заявив очільник Чернігівської ОВА.

В оперативному командуванні "Північ" додали, що ЗС РФ атакували село Лизунівка на Чернігівщині двома керованими авіабомбами з літаків Су-35.

Наслідки авіаудару ЗС РФ по селу Лизунівка в Чернігівській області Фото: Facebook / ОК Північ Наслідки авіаудару ЗС РФ по селу Лизунівка в Чернігівській області Фото: Facebook / ОК Північ

За даними ОК "Північ", унаслідок авіаудару загинула дитина 2009 року народження й отримали поранення двоє цивільних осіб. Також військові повідомили про пошкоджені внаслідок ворожої атаки приватні будинки.

"Інформація про втрати й пошкодження уточнюється", — підкреслили в командуванні.

Нагадаємо, 29 квітня американський письменник Стівен Кінг відреагував на удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Умані. Він заявив, що Росія "вбиває все більше українських цивільних, зокрема дітей", і назвав дії країни-агресорки тероризмом.

Сьогодні, 1 травня, голова Міноборони Олексій Резніков прокоментував контрнаступ ЗСУ. Він розповів, що наступ захисників залежить від трьох ключових факторів.