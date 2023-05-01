"Наступ провалився": з грудня РФ втратила в Бахмуті 100 тисяч бійців, — Білий дім

За даними американської розвідки, на Бахмутському напрямі загинуло вже близько 20 тисяч росіян, половина з яких — "вагнерівці". Ще близько 80 тисяч загарбників отримали поранення.

Росія втратила 100 тисяч бійців у боях в районі Бахмута за останні п’ять місяців. Про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передали 1 травня в SkyNews.

За словами представника Білого дому, близько 20 тисяч російських військових були вбиті, інші — поранені. Половину полеглих окупантів, за оцінкою США, складають найманці ворожої ПВК "Вагнер". Такі цифри, як розповів Кірбі, базуються на нещодавно оприлюднених секретних документах американської розвідки.

Речник Ради національної безпеки США впевнений, що наступ росіян на Бахмут "провалився" та "зупинився".

Нагадаємо, 1 травня в Державній прикордонній службі України розповіли про всіяні тілами вбитих загарбників поля. Захисники зазначили, що одним із найважчих напрямів залишається Соледарський.

Нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що кількість росіян, які воюють на бахмутському напрямі, перевищує чисельність армії Чехії або Угорщини.

1 травня журналісти з посиланням на джерела в українському уряді розповіли, що Росія прагне повністю захопити Бахмут до 9 травня. Тоді, за даними співрозмовників ЗМІ, президент Володимир Путін зможе оголосити про "переможну ноту" після завершення війни. Це пояснили ймовірною нездатністю РФ продовжувати наступ після виснажливої битви за місто.