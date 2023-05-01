В Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: Зеленський вніс законопроєкти

Згідно з текстом документа, воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити на 90 днів, починаючи з 20 травня.

У понеділок, 1 травня, у парламенті зареєстрували проєкт законів від президента України Володимира Зеленського щодо воєнного стану та мобілізації. Із законопроєктами можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документами, зареєстрованими у Верховній Раді Президентом України Володимиром Зеленським, мобілізацію та воєнний стан продовжать на 90 днів із 20 травня.

Воєнний стан лідер України планує продовжити на 90 днів, починаючи з 20 травня. Отже, 18 серпня можна говорити про ще один термін щодо воєнного стану в країні, що минув.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в країні чи окремих її регіонах у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності, її територіальної цілісності.

Востаннє воєнний стан і мобілізацію було продовжено 19 лютого на три місяці — до 18 травня.

Мобілізація в Україні: скільки триватиме ще

Президент України Володимир Зеленський також вніс до парламенту проєкт закону про те, що в країні необхідно продовжити мобілізацію.

Востаннє воєнний стан і мобілізацію було продовжено 19 лютого на три місяці — до 18 травня.

Мобілізація — це комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни під час воєнного стану у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або за її межами.

Нагадаємо, 19 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів. До цього нардепи вже голосували за продовження воєнного стану країни.

Зазначимо, що 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Проєкт закону перебував на розгляді профільного комітету парламенту, а нардепи анонсували, що особливий правовий режим із великою ймовірністю буде продовжено до 19 лютого 2023 року.