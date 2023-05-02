"Погані новини": вибух у Павлограді міг торкнутися складу ракетного палива, – аналітики (карта)

За даними OSINT-проекту GeoConfirmed, обстріл хімічного заводу на Дніпропетровщині може призвести до екологічної катастрофи одразу у п'яти українських областях.

Ракетна атака Збройних сил Російської Федерації 30 квітня спричинила потужний вибух на хімічному заводі у місті Павлоград Дніпропетровської області, що може спровокувати екологічну катастрофу. Такого висновку дійшли аналітики OSINT-проекту GeoConfirmed.

Як зазначають експерти, передбачуваний вибух на підприємстві це "дуже погані новини".

"На сьогоднішній день на полігоні зберігається понад 1,8 тис. тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення терміну", — зазначають у джерелі.

Аналітики вказали на те, що у 2020 році українська служба BBC попереджала, що від вибуху на Павлоградському хімзаводі може постраждати не лише Дніпропетровська область, а й чотири сусідні регіони.

Залишки балістичних ракет можуть спричинити техногенно-екологічну катастрофу.

Експерти також заявили про необхідність провести розслідування цього інциденту, наголосивши, що у РФ, ймовірно, знали про можливі ризики.

"Росія навмисно націлилася на це місце, знаючи, що це може призвести до екологічної катастрофи? Це ще один воєнний злочин?", — йдеться у публікації.

Зазначимо, що на момент написання цієї новини офіційного підтвердження чи спростування інформації про вибух на хімзаводі не надходило.

Обстріл Павлограда: що відомо

Увечері 30 квітня у Павлограді прогриміли кілька потужних вибухів. Місцева влада закликала мешканців міста не виходити з дому. За словами людей, вибух був такий сильний, що в районі місця "прильоту" в будинках вилетіли вікна.

Сергій Лисак повідомив про пошкодження промислового підприємства, проте не уточнював, про який об'єкт йдеться. Після вибухів там сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів та 5 магазинів.

Чиновник також опублікував фото наслідків російського обстрілу, який торкнувся приватного сектору міста.

"Так місцеві зустрічали сьогоднішнього ранку. Вони ховалися від ворожого залізяччя. У цей момент навколо сипалися їхні хати", — написав Лисак.

Павлоград після обстрілу ЗС РФ

Зруйнований будинок у Павлограді

Наслідки обстрілу Павлограда

За даними Сергія Лисака від 1 травня, внаслідок ракетного обстрілу російських окупантів у Павлоградському районі Дніпропетровської області постраждали 34 особи, серед них п'ятеро дітей. У реанімації перебувають дві жінки 45 та 55 років.