"Шукає легкої смерті": Путін розуміє, у що втягнув РФ і готується до війни за владу, — експерт

За словами громадського діяча з Казахстану Армана Шураєва, у РФ сформували 7-8 ПВК. Еліти можуть влаштувати війну за владу, усунувши главу Кремля та його найближчих наближених.

Президент РФ Володимир Путін розуміє, у що втягнув Росію. Він боїться того, що з ним у майбутньому можуть зробити його теперішні соратники, коли в країні розпочнеться боротьба за владу. Про це заявив громадський діяч із Казахстану Арман Шураєв в інтерв'ю "24 каналу".

За словами експерта, зараз у Росії вже сформовано 7-9 приватних військових компаній, хоч це незаконно. З їхньою допомогою політичні та економічні еліти в майбутньому боротимуться за владу.

"Законодавством там заборонено ПВК. Водночас у країні-агресорі можна побачити плакати із закликами йти до приватних військових компаній", — сказав Шураєв.

Він зазначив, що російські еліти чудово розуміють, що кампанія в Україні провалилася. Вони створюють власні ПВК для того, щоб захистити себе та активи. Це схоже на з'ясування стосунків між кланами.

До того ж, за словами Шураєва, Путіну доводиться звикати до думки про те, що це останній рік його життя. Він боїться, що його теперішні союзники можуть його вбити.

"Я не здивуюся, якщо він у кишені тримає ампулу з ціанистим калієм. І насамперед його хвилює те, щоб померти без страждань, і щоб його смерть була легкою та швидкою", — сказав експерт.

Так, як зазначив Шураєв, конфронтація серед еліт у Росії дедалі більше розпалюється. Незабаром може розпочатися війна "всіх проти всіх ". Однак у найкращих умовах знаходиться блок силовиків. Крім того, потужна сила має і російські олігархи.

"Зараз вони посилено домовляються між собою. Можливо, навіть організують якийсь "общак", щоб захистити свої ресурси та активи", — сказав Шураєв.

Шураєв про конфронтацію серед еліт РФ (дивитися з 8 хвилини)

Нагадаємо, що 1 травня у Путіна визнали використання Twitter для поширення пропаганди. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв стверджує, що перед Кремлем зараз стоїть інше важливе завдання — завдати поразки Україні, США та іншим "західним гнидам".

Крім того, аналітики ISW заявили, що вторгнення замислювалося як особистий успіх Путіна, але тепер він шукає крайніх за провал. Швидка перемога над Україною, як зазначалося у планах російських військ, мала стати особистим геополітичним успіхом глави Кремля. Аналогічно діяв і радянський керівник Йосип Сталін, який заздрив славі маршала Георгія Жукова.