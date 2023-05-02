"Незвичайна весна": українські бійці розповіли, що заважає контрнаступу ЗСУ, — NYT

Журналісти пишуть, що через мокру землю українська техніка, отримана від Заходу, не може проїхати. Щобільше, через грязюку також заклинює зброю, у солдатів псується взуття.

Незвичайно волога земля — це одна з перешкод, яка заважає українським військовим розпочати контрнаступ. Про це розповіли військовослужбовці 43-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ журналістам The New York Times.

За словами журналістів, у бійців є все необхідне, щоб розпочати поступ уперед. Вони добре відпочили, у них достатньо боєприпасів і є кілька передових самохідних гаубиць німецького виробництва, які замінили їхні старі радянські артилерійські гармати.

Однак поки вони практично не рухаються. І це пов'язано не з російськими атаками, а через вологу землю, в'язкий бруд.

"Поки погода не покращиться, контрнаступу не буде", — сказав лейтенант бригади на ім'я Сергій.

За його словами, машини можуть застрягти у землі. Журналісти зазначили, що через грязі також заклинює зброю, у солдатів псується взуття. Сергій прийняв рішення відкликати з поля бою нові Panzerhaubitze 2000, побоюючись, що 60-тонні гаубиці не зможуть піти, якщо потраплять під обстріл росіян.

"Це була незвичайна весна", — сказав командир бригади, який представився журналістам позивним "Кубік".

Він заявив, що не бачив таких тривалих та сильних дощів давно.

Західна та радянська зброя в руках ЗСУ

Видання пише, що німецькі гаубиці, якими зараз володіє 43 бригада, за багатьма параметрами перевершують артилерійські системи "Півонія" радянського виробництва. Наприклад, Panzerhaubitze безпечніше, оскільки військові перебувають усередині броньованої капсули. Радянська система не може запропонувати такий захист.

Щоправда, через свої металеві, схожі на пазурі гусениць "Півонія" краще працює, якщо кругом бруд.

За словами журналістів, західна техніка, це стосується як танків, так і САУ, "любить чистоту".

Як повідомляється, Росія має модернізовані версії самохідних радянських гаубиць, хоча українські війська кажуть, що вони частіше стикалися зі старими зразками такими як "Гради".

Українським артилерист Микола розповів журналістам, що російські війська зазвичай прикривають район масованим вогнем, сподіваючись вразити щось. За його словами, його команда часто досягає найкращих результатів із меншою кількістю пострілів.

Нагадаємо, що у ДПСУ заявили, що ЗС РФ виводять із Білорусі, щоб відправити на Донбас. За словами Андрія Демченка, із 11 тисяч бійців ЗС РФ на території Білорусі залишилося приблизно 2800 військових.

Як повідомлялося, Україна отримає від Великобританії ракети Storm Shadow. Льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що українці скоро зможуть побачити роботу снарядів, наданих Великобританією. За його словами, ці ракети дальністю 300-700 кілометрів дозволять ЗСУ знищити Кримський міст.