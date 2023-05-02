"Це була м'ясорубка": у бою за Бахмут загинули добровольці з Канади, — ЗМІ (фото)

Один із загиблих канадців за кілька днів до загибелі зв'язався з журналістами і розповів їм, що дуже непокоїться через важкі бої за Бахмут.

Два канадські добровольці загинули в бою за Бахмут. Йдеться про 27-річного Кайла Портера та 21-річного Коула Зеленко, які служили в Інтернаціональному легіоні ЗСУ. Про це повідомив телеканал CBC News.

Повідомляється, що добровольців закріпили за 92-ою Механізованою бригадою. Вона взяла на себе основний тягар запеклих спроб українців утримати Бахмут.

За словами журналістів, Портер за кілька днів до загибелі зв'язався із каналом CBC News. Він поділився з журналістами тривогою з приводу боїв за місто.

"Вперше це була м'ясорубка, і цього разу я не чекаю нічого кращого", — написав він журналістам.

Командир канадців, відомий під позивним "Дантистом", розповів, що загиблі були частиною великої групи солдатів, яким було доручено утримувати важливий маршрут постачання українського угрупування в Бахмуті. За його словами, їхня група потрапила під сильний обстріл з боку росіян. Портер, Зеленко і щонайменше троє інших українських солдатів сховалися в укріпленому місці. Однак воно не витримало прямого влучення. У результаті всі, хто був там, загинули.

Канадці Кайл Портер (ліворуч) та Коул Зеленко Фото: CBC News

"Ми були як сім'я. Наче я втратив своїх братів", — розповів "Дантист".

Міністерство внутрішніх справ Канади заявило, що поінформовано про повідомлення про загибель двох канадців і зв'язується з українською владою для отримання додаткової інформації.

Повідомляється, що Портер та Зеленко раніше служили у збройних силах Канади, але звільнилися з армії до того, як записалися воювати в Україні.

За неофіційними підрахунками CBC News, вони стануть четвертими та п'ятими канадцями, які загинули на війні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що 1 травня стало відомо, що в боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець із США. Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуював людей із Бахмута, повідомив журналіст Джейк Ханрахан.

Також 30 квітня повідомлялося, що на фронті загинув найрезультативніший зенітник України Андрій Лінійчук. Військовий із позивним "Кельт" підписав контракт із ЗСУ влітку 2020 року. Він був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії і після цього застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet — модифікації Starstreak.