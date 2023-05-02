Нищать ЗС РФ та техніку: артилеристи Д-30 в районі Кремінної показали свою роботу (відео)

Українські військові кажуть, що спостерігають виснаження ворожої артилерії. Якщо раніше на контрбатарейну боротьбу ЗС РФ могли виділити одразу до 10 гаубиць, то зараз Д-30 ЗСУ може працювати цілий день без відповіді ворога.

Одна з артилерійських бригад ЗСУ веде бої в районі Кремінної проти російських військ. Командир розрахунку Д-30 Андрій розказав журналістам АрміяInform про свою роботу.

Молодший сержант Андрій на війні вже 4 роки з вісімнадцятиріччя. За цей час він знищив багато ворожих сил та техніки. Нині його розрахунок виконує завдання в районі Кремінної в складі десантно-штурмової бригади ЗСУ. За словами бійця вони перебувають в цілодобовій готовності відкрити вогонь. Від моменту отримання інформації про ціль до першого пострілу минає близько хвилини.

"Виконуємо різноманітні завдання, знищуємо техніку росіян, живу силу, боремося з їхньою артилерією. Дрони літають над переднім краєм. Як тільки виявляють цілі — ми беремося до роботи. Ведемо вогонь прицільно. Кожний постріл робимо за координацією аеророзвідки", — каже офіцер Максим.

Позиції Д-30 захищені від ворожих ударів

Він додає, що аеророзвідка передає інформацію про влучання по цілі, а також корегує вогонь після кожного пострілу. Як кажуть військові, як правило другий снаряд лягає вже точно в ціль. Військові ретельно замаскували свою позицію, бо не тільки вони завдають удари, але й по ним у відповідь теж намагаються бити. Тому артилеристи мають систему окопів, бліндажі та укриття для боєприпасів.

Офіцер Максим стверджує, що спостерігається виснаження ЗС РФ. Минулого року навесні, коли військові відкривали вогонь, то окупанти одразу ж починали вести контрбатарейну боротьбу з десяти гаубиць. Тому бійці постійно змінювали позиції, щоб вижити та зберегти гаубиці.

"Окупанти не економили снарядів. Це був найважчий період війни для нашої батареї. Тепер ситуація змінюється. Зараз буває так, що ми можемо цілий день працювати, а росіяни нічого не протиставляють цьому", — каже Максим.

Також бійці кажуть, що вони змогли уразити російську САУ на максимальній відстані стрільби у 15 000 метрів. Окупанти обстріляли їх, але не поміняли позицій, тому Д-30 розбила ворога після обстрілу.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ звернули увагу, що Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети з дальністю до 300 км.

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