Доплати 30 тисяч військовим: Залужний і силовики просять Раду відкласти ініціативу (документ)

Законопроєкт про повернення виплат не враховує особливостей проходження служби у різних регіонах та складності бойових завдань. Військових не можна розчаровувати черговим актом популізму, впевнене командування.

Найвище військове командування України просить Верховну Раду відкласти розгляд законопроєкту № 8312 про повернення доплат військовим 30 тисяч гривень. Лист із вимогою опублікував у Telegram 2 травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Автори ініціативи стверджують, що пропозиція не вирішує великої кількості проблем, пов'язаних із грошовим забезпеченням захисників країни, зокрема, строковиків, курсантів та інших силових підрозділів.

Звернення підписали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, глави МВС, Держприкордонслужби, Генштабу, СБУ та командувач Нацгвардії

"Текст норми не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах та виконання завдань різного ступеня складності. Підхід до оплати праці має бути більш диференційований і розроблений з представниками військовослужбовців та командування", — зазначили силовики.

Найважливіше, щоб справедлива система оплати існувала не на папері, а була забезпечена бюджетним фінансуванням, наголосили автори.

"Розчарування військовими черговим актом популізму може мати негативні, фатальні для країни наслідки", — попередили представники.

Командування вважає за потрібне зібрати робочу групу з представниками Верховної Ради, Кабміну, Генерального штабу ЗСУ та до кінця травня разом розробити законопроєкт, який врегулює питання оплати праці.

"Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Пропонуватимемо відкласти розгляд постанови №8312 і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення щодо чутливого для суспільства питання", — зазначив Арахамія.

Звернення підписали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, глави МВС, Держприкордонслужби, Генштабу, СБУ та командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський критикував законопроєкт про повернення доплат 30 тисяч гривень військовим. Політики не враховують різниці в умовах служби бійців у найгарячіших точках та тих, хто служить на складі в далеких від бойових дій регіонах.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський 14 квітня зазначав, що влада шукає джерела фінансування, щоб повернути виплати 30 тисяч гривень.

Народний депутат Ярослав Железняк стверджував, що в українському бюджеті немає 98% суми, яка потрібна для того, щоб протягом року виплачувати військовим надбавки.