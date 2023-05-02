Артилерія б'є влучно: аеророзвідка ДПСУ допомагає ЗСУ знищувати ворога на Луганщині (відео)

Український захисник розповів, що вдавалося за допомогою безпілотників навіть наводити авіацію ЗСУ на ворожий гелікоптер Ка-52, який успішно збили.

Пильність аеророзвідки ДПСУ та влучність артилерії дозволяє знищувати російських окупантів на Сватівському напрямку. Відео взаємодії опублікували у пресслужбі 2 травня Державної прикордонної служби України.

Прикордонник на псевдо "Адмін" розповів, що його група займається аеророзвідкою приблизно пів року. За цей час бійці зуміли отримати чимало знань та навичок, допомігши знищити ворожу техніку.

"Були й танки уражені, самохідні артилерійські установки уражені", – зазначив він.

Український захисник розповів, що вдавалося за допомогою безпілотників навіть наводити авіацію на ворожий гелікоптер Ка-52. Взаємодія Повітряними силами ЗСУ була успішною, а вертоліт росіян знищено.

Зі слів прикордонника, взаємодія на цьому напрямку відбувається з бійцями 92-ої окремої механізованої бригади. Співпрацю "Адмін" назвав дуже вдалою.

"Вийшов непоганий симбіоз", – пояснив він.

Артилеристи також відзначили ефективність спільної роботи з аеророзвідниками. З їхніх слів, наявність великої кількості БПЛА дозволяє успішно корегувати артилерійські засоби для знищення окупантів.

"Спільною роботою вдалося знищити не один десяток, а може й навіть сотню окупантів", – повідомив Юрій Федоренко, командир роти 92-ої бригади.

Нагадаємо, 26 квітня прикордонники, які обороняють зі Stinger небо над Бахмутом, назвали мотивацію захищати місто. Боєць ДПСУ розповів, що у цивільному житті працював за ноутбуком та подавав фінансову звітність, а тепер збиває російські повітряні цілі. Він наголосив, що немає іншого виходу, окрім захисту України, оскільки ворог прийшов усіх знищити.

Також 19 квітня аеророзвідники ЗСУ показали Бахмут з висоти пташиного польоту. Аеророзвідники продемонстрували кадри зруйнованого населеного пункту, який майже повністю вкритий димовою завісою, що утворилася внаслідок тривалих обстрілів. На відео можна було побачити, що жодної вцілілої багатоповерхівки чи підприємства у колись квітучому місті Донецької області не зафіксовано.