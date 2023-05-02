Війська РФ намагалися атакувати на Донеччині та Харківщині – речник ЗСУ (відео)

За добу російські війська здійснили 451 обстріл з усіх калібрів артилерії по позиціях ЗСУ у Донецькій та Харківській областях.

Російські підрозділи намагалися чотири рази атакувати на Лиманському та Куп’янському напрямках фронту, але зазначали невдачі. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 2 травня повідомив подробиці в етері телемарафону.

Він зазначив, що на лінії фронту в району Бахмуту ситуація залишається найважчою. Все ж ворог не припиняє атакувати й на інших напрямках.

Речник розповів, що Лиманський та Куп’янський напрямки можна назвати після Бахмутського, де окупанти прагнуть просунутися далі. У цих районах зосереджені переважно підрозділи десантних військ та механізовані бригади. Більшість цих підрозділів укомплектовані з мобілізованих росіян.

"Вони діють обачніше", – заявив Череватий.

Також ворог здійснив 451 обстріл з усіх калібрів артилерії. За добу на цій ділянці фронту знищено 29 окупантів, поранено – 84. Минулої доби вони чотири рази спробували штурмувати позиції наших військових.

Сергій Череватий додав, що усі спроби щодо прориву ліній оборони українські війська відбивають. Збройні сили успішно блокують ці намагання ракетними ударами або артилерію, а також контрнаступальними діями.

Нагадаємо, Череватий 1 травня російські окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Російська пропаганда підносить бої за місто-фортецю, як другу "битву за Сталінград", через що Кремль кидає туди чи не всі сили, щоб вперше за останні 10 місяців заявити росіянам хоч про якусь "перемогу".

Також 30 квітня військові 93-ї бригади ЗСУ показали, який зараз вигляд має Бахмут. На фотографіях, що їх опублікувала пресслужба бригади, видно, як російські військові зруйнували місто за понад десять місяців безперервних боїв. У багатьох квартирах під час обстрілів виникають пожежі, які нікому гасити, тому багатоповерхівки ще й дуже закопчені зовні.