"Фантомна історія": Резніков пояснив, чому США не передають Україні ракети ATACMS

За словами міністра оборони, у світі не так багато таких далекобійних ракет, до того ж у Вашингтоні побоюються, що Київ завдасть удару там, "де не хотілося б".

Сполучені Штати не передають Україні далекобійні ракети ATACMS, тому що у світі їх небагато, а також тому, що в Білому домі побоюються, що ЗСУ можуть завдати удару по території Росії. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому у вівторок, 2 травня.

За словами Резнікова, навіть якщо США нададуть Україні 1-2 ракети, це не змінить ситуацію на фронті, до того ж постає питання про подальші постачання. При цьому він зазначив, що ракетні системи залпового вогню HIMARS спершу теж отримали у вигляді двох установок та 24 ракет, проте пізніше таких систем стало значно більше.

"Далі треба було показати, що наші військові вміють цим користуватися серйозно і коректно. Показали. Тепер ми маємо достатню кількість пускових установок, плюс Mars II, плюс М270 MLRS, і французькі LRU. Ось 4 системи ми маємо, і до них надходять ракети", — зазначив Резніков.

Глава Міноборони України також наголосив, що у Вашингтоні досі побоюються, що Київ перетне "червоні лінії" щодо ракетних ударів по території Російської Федерації.

"Але тут ще, звичайно, ось ця фантомна історія з "червоними лініями", 300 кілометрів, "раптом буде завдано удару, там, де б не хотілося". Тому що все одно керівник будь-якої країни мріє увійти в історію як миротворець. Нобелівська премія світу все одно залишається гарною спокусою", — резюмував Резніков.

ATACMS — твердопаливна тактична балістична ракета класу земля – земля, яку виробляє американська компанія Lockheed Martin. Має дальність до 300 км. Ракету можна запускати з уже наявних Збройних сил України РСЗВ M270 MLRS і HIMARS.

Нагадаємо, 1 квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що Штати поки що не готові передавати Україні ракети більшої дальності MGM-140 ATACMS. Однак Вашингтон розглядає інші варіанти, щоб Збройні сили України мали більше можливостей на полі бою, наприклад ударні безпілотники.

Раніше, у лютому поточного року, ЗМІ повідомляли, що США не можуть передати Києву далекобійні ракети ATACMS через їхній дефіцит. За інформацією журналістів, у Вашингтоні попередили українських колег, що вони не мають зайвих армійських тактичних ракетних систем.