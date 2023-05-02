Росіян готують до поразки у війні та повернення українських територій, — Медуза

За даними журналістів, Кремль просить провладні ЗМІ не занижувати очікування анонсованого контрнаступу України за підтримки НАТО і в разі чого виправдовувати переважними силами Києва.

Адміністрація президента Російської Федерації розсилає пропагандистам методички, в яких пояснюють, як "правильно" висвітлювати контрнаступ Збройних сил України, що готується. Про це у вівторок, 2 травня, пише російське видання "Медуза" із посиланням на свої джерела.

Так, за даними журналістів, в АП просять росЗМІ "не занижувати очікування анонсованого контрнаступу України за підтримки НАТО". Також пропагандистів просять не говорити про те, що Київ нібито не готовий до контрнаступу. Натомість провладні ЗМІ мають наголосити на тому, що країни Заходу постачають Україні озброєння та підтримують Київ.

"Якщо наступ буде невдалим, можна буде говорити: армія [Росії] вміло відобразила атаку, що перевищує потужність. Ціна цієї перемоги сильно зросте", — пояснив одне з джерел журналістів.

У методичці зазначають, що якщо Київ досягне успіхів та деокупує території, їхню втрату необхідно пояснювати тим, що Захід зосередив зусилля на фронті, але його успіхи порівняно з вливанням коштів є дуже скромними.

Крім того, Кремль радить російським ЗМІ не писати про суми коштів, які виділяють із бюджету Росії на відновлення інфраструктури на окупованих територіях України. Натомість пропагандистам треба розповідати про те, як у Росії "вирішуються проблеми": ремонт у школах, дитсадках тощо.

"Зрозуміло, що проблеми [з економікою] будуть, і зрозуміло, через що. Витрати на "спецоперацію" нікуди не подінуться. Насамперед різатимуться витрати на ту ж інфраструктуру: вийде, що в нових регіонах ремонтують, а в старих" — ні. Реакція [жителів російських регіонів] зрозуміла: у нас забрали. Краще не показувати у конкретних сумах, скільки забрали. З Кримом це вже було", — розповів один із близьких до АП джерел видання.

Також пропагандистам пропонують не повідомляти про підготовку до парадів на честь 9 травня на тлі скасування таких у низці російських регіонів. Джерела видання вважають, що це пов'язано також із тим, що на парадах використовуватиме менше техніки і вона буде старою. А все тому, що нова військова техніка потрібна на фронті.

Нагадаємо, 30 квітня повідомлялося, що російські поліціянти проводять перевірку "улюбленої газети Путіна" "Комсомольська правда" щодо нацизму в кросворді та поширення ЛГБТ-пропаганди. Один із читачів побачив у питаннях кросворда тексти про діяльність Нацистської Німеччини та попросив покарати видання.

Раніше, 29 квітня, російського пропагандиста Володимира Соловйова спіймали на брехні, коли він видав відео ракетного удару по Умані Черкаської області за дії ЗСУ на Донбасі.

Також нагадаємо, 20 квітня ЗМІ писали про те, попри більш ніж рік з початку повномасштабної війни РФ проти України, частина жителів прифронтових міст досі вірить у те, що ЗСУ обстрілюють їх, щоб ті покинули свої будинки