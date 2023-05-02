Питання ймовірностей: американський генерал передбачив кілька наслідків контрнаступу ЗСУ

На думку голови Генштабу США, захисники України мають достатню кількість можливостей з отриманими від країн-союзників озброєннями, проте результат контрнаступу може бути будь-яким.

Американський генерал Марк Міллі заявив, що ні українській, ні російській стороні не вдасться перемогти в російсько-українському військовому конфлікті цього року. Про це Міллі розповів 2 травня в інтерв'ю Foreign Affairs.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, українські захисники отримали достатньо можливостей, що включають озброєння від західних партнерів для проведення контрнаступу та звільнення окупованих територій України. Він зазначив, що країни-союзники забезпечили озброєнням "близько дев'яти бригад" ЗСУ, зокрема бронетанкових.

"Українці зараз мають можливості для наступу. Також у них є можливості для оборони, значно покращені порівняно з тим, що було всього рік тому. Я не хочу припускати, чи можуть вони, чи не можуть провести наступальну операцію в найближчі тижні. Це буде залежати від них, але вони готові атакувати або захищатися", — зазначив Міллі.

Однак генерал переконаний, що результат контрнаступу України — це питання ймовірностей. Тому результат зі значним успіхом ЗСУ, який призведе до перемоги України, частковий чи обмежений успіх, або навіть повна його відсутність, генерал Міллі припускає.

"Тим не менш, я думаю, що ймовірність того, що будь-яка зі сторін досягне своїх політичних цілей (оскільки війна – це політика з використанням виключно військових засобів), – я думаю, що це буде дуже складно, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це можливо цього року", – заявив Міллі.

Нагадаємо, у понеділок, 1 травня, міністр оборони Олексій Резніков висловив упевненість у тому, що український контрнаступ пройде успішно, оскільки він ретельно спланований і продуманий.

29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю закордонним журналістам, що будь-яка інформація про український контрнаступ від ЗМІ не зможе вплинути на майбутні успіхи України у війні проти країни-агресора.