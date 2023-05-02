Напередодні контрнаступу ЗСУ "керівництво" ЗАЕС екстрено бере відпустки, — "Енергоатом"

За словами енергетиків, через критичний брак персоналу на атомній електростанції псевдокерівників не відпускають. При цьому "директор" станції Юрій Черничук втік до Криму ще 1 травня.

"Керівники" Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, яких призначили російські окупанти, побоюючись контрнаступу ЗСУ, намагаються терміново оформити відпустки. Про це у вівторок, 2 травня, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Нинішні так звані керівники Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки", — йдеться у повідомленні державної енергетичної компанії.

Втім, через критичну нестачу персоналу "керівникам" середньої ланки не дозволяють брати відпустки. Примітно, що похапцем такі співробітники просять виконувати обов'язки українських енергетиків ЗАЕС.

При цьому так званий директор ЗАЕС Юрій Черничук ще 1 травня залишив Енергодар. Повідомляється, що колаборант поїхав до тимчасово окупованого Криму.

"Тобто зрадники, які зрадили Україну і повинні нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя ще й патріотам", — додали в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

29 квітня у МАГАТЕ повідомили, що біля Запорізької АЕС вибухнула міна. При цьому поряд окупанти вели ракетний обстріл, а співробітникам довелося ховатися в укриттях.

За даними МАГАТЕ, загальна кількість співробітників на ЗАЕС із контрактами Росатому зараз становить понад 3000 осіб, і ще 1000 перебувають у процесі затвердження. При цьому близько 1000 співробітників із контрактами українського "Енергоатому" все ще працюють на станції, а інші, що залишилися в Енергодарі, час від часу залучаються до роботи.

Також в МАГАТЕ повідомили, що станція продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі, що залишилася, в 750 кіловольтів для електропостачання за межами майданчика. Резервну лінію електропередачі 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня, досі відключена.

Нагадаємо, 27 квітня британські військові повідомляли про те, що Збройні сили РФ вибудовують оборонні позиції на території ЗАЕС. Це стало першою ознакою того, що окупанти хочуть використати цю територію для тактичної оборони.