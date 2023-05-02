"Негайно покинути півострів": Данілов зробив важливу заяву щодо Криму (відео)

За словами секретаря РНБО, вибухи в Севастополі — це сигнал окупантам, що потрібно негайно їхати до Росії. Потрібно зважати на те, що Україна може застосувати будь-які засоби для звільнення півострова.

Україна звільнятиме окупований Крим будь-якими способами, які вважає за потрібні. Про це у вівторок, 2 травня, заявив секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Єдине, можу сказати, що при необхідності ми будемо звільняти [Крим] у такий спосіб, який вважатимемо за потрібне на час прийняття тих чи інших рішень. І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використовували трошки інші засоби впливу, вони обов'язково будуть використовуватись, і ні в кого брати дозвіл із цього приводу ми не збираємося. Це наша земля, і наше завдання — її звільнити", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що нещодавні вибухи в окупованому Севастополі — це сигнал окупантам про те, що потрібно терміново залишити територію Кримського півострова.

"Господь милостивий до нашої країни та періодично посилає сигнали рашистам, що їм потрібно забиратися звідти. Це сигнали, які надходять відповідним способом. Я думаю, що ті люди, які мають хоч трохи розуму, розуміють, що потрібно якнайшвидше сідати в машину для того, щоб забиратися з півострова. Тим більше, що чуже брати не можна", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, 2 травня ЗМІ опублікували знімки з космосу бухти в окупованому Севастополі, де підірвали кілька резервуарів із нафтою. На фото видно кілька резервуарів, що згоріли. Передбачається, що там зберігали паливо для Чорноморського флоту Російської Федерації.

Раніше, 30 квітня, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що вибухи на нафтобазі в окупованому Севастополі є частиною підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу.

Також нагадаємо, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Загальний обсяг становив близько 40 тисяч тонн. "Влада" Криму повідомила, що нафтобазу атакували дрони.