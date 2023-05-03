У Кремлі хочуть виправдати новий "жест доброї волі" катастрофою на АЕС, — експерт (відео)

За словами російського опозиціонера Андрія Піонтковського, у Кремлі можуть перекрутити все так, ніби російські війська "героїчно відступлять", щоб ліквідувати наслідки якоїсь катастрофи та врятувати людей.

У Росії вже змирилися з тим, що ЗС РФ програла війну з Україною. Саме тому у Кремлі вирішили розпочати готувати черговий "жест доброї волі". Його збираються прикрити в інформаційному полі техногенною катастрофою у самій РФ. Про це розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу ".

За словами Піонтковського, рівень злочинності влади в РФ дозволить відвернути увагу населення від того, що відбувається на фронті. Наприклад, може плануватися інцидент на атомній станції.

"Ніби треба буде рятувати цю атомну станцію, а тому як "жест доброї волі" пропонують припинення вогню", — сказав Піонтковський.

За його словами, у Кремлі готові піти на такий цинічний "маневр". Більше того, вони можуть перекрутити все так, ніби російські війська "героїчно відступлять", щоб ліквідувати наслідки якоїсь катастрофи та врятувати людей.

Крім того, Піонтковський висловив думку щодо гарантій безпеки України після війни. За його словами, для НАТО буде вигідно прийняти до своїх лав Україну, оскільки її армія єдина в Європі, яка має бойовий досвід.

"НАТО було створено 75 років тому для захисту Європи від орд, що насуваються зі Сходу. Це завдання зараз виконує героїчна армія України", — зазначив Піонтковський.

Піонтковський про "жест доброї волі" РФ (дивитися з 9 хвилини)

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія незабаром заявить про техногенну катастрофу. Він упевнений, що російське суспільство дедалі складніше переконувати в успіху "спецоперації". Кремлю доведеться усунути громадську увагу на боротьбу з катаклізмом — до якої залучать російських солдатів.

Ще повідомлялося, що в "Енергоатомі" заявили, що напередодні контрнаступу ЗСУ так зване "керівництво" ЗАЕС екстрено бере відпустки. Через критичну нестачу персоналу на атомній електростанції псевдокерівників не відпускають. При цьому "директор" станції Юрій Черничук втік до Криму ще 1 травня.