"Технічні засоби є": український генерал розповів, чи можуть ЗСУ вдарити по Москві

За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, рішення про обстріл столиці Росії треба ухвалювати з урахуванням геополітичного чинника. Захід боїться участі у великій війні та використання Кремлем ядерної зброї.

Українські військові мають технічні засоби для нанесення ударів по Москві. Про це в коментарі виданню "Обозреватель" сказав 3 травня колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Таке рішення, за словами військового, потрібно ухвалювати з урахуванням геополітичного чинника та наслідків не лише для України, а й для її союзників.

"Технічно ми вже маємо такі можливості. Наскільки такий крок буде вигідним для нас із військово-політичного погляду, має оцінювати керівництво. Тут треба оцінити геополітичний фактор", — прокоментував Романенко.

За його словами, після удару по Москві будуть наслідки не лише для України. Західні союзники можуть побоюватися ескалації, залучення у велику війну та переходу РФ до використання ядерної зброї.

Через такі побоювання часто Захід затримує постачання Україні високоефективного озброєння, у тому числі винищувачів F-16 і далекобійних систем. Часто питання передачі зброї, на його думку, є політичним.

"Восени минулого року ми просили зброю, яку нам дали тільки до весни. Чому? Союзники заявляли, що як ми взимку воюватимемо? Начебто ми не воювали взимку у 2014, 2015 роках. Начебто не проводили навчання взимку 2021 року", — відзначив генерал-лейтенант.

Ворожа армія з осені до весни серйозно зміцнила оборонні можливості, підсумував Романенко.

Удари по Москві на 24 лютого — що планувало командування?

Американська газета The Washington Post 24 квітня з посиланням на злиті документи Пентагону писала про нібито плани Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) завдати масованих ударів по Москві.

За даними видання, Вашингтон стежив за планами ЗСУ та боявся, що подібна атака спровокує агресивну відповідь Кремля. А за два дні до річниці великої війни з РФ Центральне розвідуправління США показало звіт, у якому ГУР МО нібито через прохання США відклало удари по Москві.

The Washington Post відзначає захоплення Будановим у представників США та Європи. Однак вони кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати. Начальник ГУР МО Кирило Буданов і чиновники із США не коментували ці відомості.

Нагадаємо, що 10 квітня депутат Держдуми РФ Михайло Делягін попереджав про удари Заходу по Москві, Санкт-Петербургу та прифронтових містах Росії під час контрнаступу української армії.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович 13 квітня розповідав, як на Банковій боялися удару армії РФ у відповідь на знищення ракетного крейсера "Москва" в Чорному морі.