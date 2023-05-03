Збіднілий запас ракет: розвідка Британії оцінила останні масовані обстріли України

Обидві атаки було здійснено з використанням меншої кількості ракет, ніж раніше. Британські розвідники вважають, що Росія вже не зацікавлена у руйнуванні електроенергетичної мережі України.

За даними Британської розвідки, російські ракетні атаки крилатими ракетами повітряного базування (КРПБ) 28 квітня та 1 травня стали першими за останні 50 днів після масованого обстрілу 9 березня 2023 року. Про це 3 травня повідомляється в офіційному Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

За даними повідомлення, останні удари по території України було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, з ймовірним застосуванням крилатих ракет Х-101 і Х-555.

Обидва удари були зроблені з використанням меншої кількості ракет, ніж попередні масовані атаки, що в міністерстві пов'язують з метою Росії відновити збіднілі запаси крилатих ракет.

"Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України", — зазначає оборонне відомство.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл території України, одна з ракет потрапила у житловий будинок в Умані.

Жертвами ракетного удару в Умані стали 23 особи, з яких 6 дітей. Ще дві жінки, як зазначають у МВС, вважаються зниклими безвісти. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 17 людей.

Також, 1 травня, російські окупанти здійснили масований обстріл України, піднявши в небо одразу 11 стратегічних бомбардувальників з Каспійського моря та Мурманської області. Усього було випущено 18 ракет, з яких 15 було збито українською ППО.