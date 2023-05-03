В Україні створили бронетранспортер БТР-Т на базі танка Т-64: що відомо (відео)

Як розповів командир рембату з 93-ї "Холодноярської" бригади, машину вони отримали із заводу, а всередині може поміститись 8 бійців.

Нещодавно в районі Бахмута була помічена незвична машина на базі українського танка Т-64. Як з'ясувалося, це БТР-Т, який виготовляється на підприємстві. Про це стало відомо з відео блогера Андрія Бабічева на YouTube-каналі.

Командир ремонтного батальйону у 93-й бригаді "Холодний Яр" показав техніку, яку вони ремонтують. Окрім звичайних БТР М113 або БМП-2 військовий показав й БТР-Т на базі Т-64.

Як розповів військовий, БТР-Т виконує транспортну функцію. В десантне відділення вміщується 8 бійців в екіпіруванні. Надійшла машина на озброєння із заводу.

Командир рембату каже, що бійці від БТР-Т задоволені

"Це українська розробка, доволі таки непогана. Десь є свої нюанси, але ж у будь-якої техніки вони є. Дуже сильно виручає. Піхота задоволена", — каже військовий.

У десантне відділення військові заходять з корми, для цього є спеціальні сходи. З озброєння передбачена установка 12,7 мм кулемета.

Також у виданні Defense Express додають, що спроби розробити БТР на базі танків не нові. В Ізраїлі є БТР Namer на базі танка Merkava Mk IV з 12,7 мм кулеметом.

БТР Namer

Окрім цього в РФ теж пробували розробити БТР на базі танку й ним став БМО-Т. Однак його призначення полягає в транспортуванні відділення вогнеметників. Один із них був знищений під час повномасштабної війни.

БМО-Т вже знищували в Україні

Нагадаємо, 26 квітня ЗМІ писали, що Україна отримала зі Словенії 20 БТР Valuk, які передавались в умовах цілковитої секретності.

Також 26 квітня у МВС показали, як екіпажі БТР-4 бригади "Спартан" готуються до боїв.