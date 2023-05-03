Для підтримки ЗСУ: Єврокомісія надасть 500 млн євро оборонній промисловості країн ЄС

Держави Євросоюзу терміново отримають півмільйона євро для оборонної промисловості, що дозволить у комплексі надати допомогу й Збройним силам України.

Єврокомісія оголосила про намір терміново надати 500 мільйонів євро для зміцнення оборонної промисловості ЄС. Про це йдеться 3 травня у заяві пресслужби Єврокомісії.

Пропозиція надасть можливість обраній промисловості держав економічної структури посилити свої спроможності. Також це позитивний сигнал для підтримки збройних сил України та країн ЄС.

Єврокомісія ухвалила документ, який спрямований на збільшення виробничих потужностей підприємств держав, що входять до європейської спільноти, а також подолання дефіциту боєприпасів і ракет, їхніх компонентів. Це сприятиме розконсервації запасів держав-членів і спільним закупівлям боєприпасів. У Єврокомісії розраховують, що депутати Європарламенту розглянуть це питання та ухвалять пропозицію до літа.

Нагадаємо, 27 квітня журналісти RMF FM повідомили, що у ЄС знову не змогли домовитися щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. У середу, 26 квітня, між послами Європейського Союзу відбулися тривалі перемовини щодо закупівлі боєприпасів для України, які так й не дали ефективного результату. Серед країн ЄС наче зростає рівень роздратування та напруженості у зв'язку з позицією Франції. Париж блокує постачання снарядів. Французькі політики нібито прагнуть, щоб процес виробництва боєприпасів і постачання збройових компаній були європейськими.

Також 2 травня міністр оборони Олексій Резніков оцінив проєкт ЄС "Мільйон снарядів для України". Він зазначив, що певні розбіжності у позиції союзників стосовно постачань не завадять українському війську отримати боєприпаси. Чиновник звернув увагу, що є політичне рішення рівнем вище, тобто на рівні керівника дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Це й дозволяє не сумніватися у підтримці ініціативи, тому українські війська отримають необхідні снаряди та озброєння.