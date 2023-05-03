Винищувачі будуть відправлені в Україну після успішного контрнаступу, – Зеленський

"Скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки", — заявив Зеленський у Фінляндії.

У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Фінляндії заявив, що він вірить у те, що західні партнери передадуть Україні літаки після успішного контрнаступу. Про це повідомляє "Європейська правда".

Про це голова України заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністе у Гельсінкі.

"Чому я вірю, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки", – зазначив Зеленський під час зустрічі.

Володимир Зеленський прибув 3 травня до Фінляндії з несподіваним візитом для участі у саміті лідерів Нордичних країн та України та низки інших двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Дмитро Кулеба також заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16. За його словами, швидше за все питання про передачу західної авіації залежатиме від результатів контрнаступу.

Нагадаємо, що голова Міноборони України Олексій Резніков називав питання постачання винищувачів F-16 "найдорожчою історією", оскільки таку авіатехніку, як F-16, доведеться підтримувати в робочому стані, а також комплектувати ракетами та бомбами. Також знадобиться навчати пілотів, що потребує великих фінансових витрат.

Нагадаємо, у середині квітня Фокус дізнавався, за яких умов можуть передати F-16 Україні та що заважає це зробити раніше.