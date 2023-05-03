Атака безпілотників на Кремль: в Росії порушили справу про теракт

У СК РФ повідомили, що націлені на Кремль БПЛА "вивели з ладу" російські військові та спецслужбовці. Атаку слідчі вважають терористичним актом, скоєним "київським режимом".

3 травня — після атаки двома безпілотниками Кремля — Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт. Про це повідомила пресслужба відомства.

Атаку у ворожому СК назвали "спробою київського режиму завдати удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ". У відомстві підкреслили, що безпілотники були націлені на Кремль.

"В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу", — написала пресслужба.

Україна заперечує причетність до замаху на Путіна

Президент Володимир Зеленський 3 травня прокоментував звинувачення Росії у скоєнні замаху на Володимира Путіна.

"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста", — сказав він.

Лідер пояснив, що Україна має недостатньо зброї навіть для захисту власних територій, та запропонував росіянам "простіше" рішення за ведення інформаційної війни — вивести війська.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, куди цілили безпілотники. За даними медіа, БПЛА мали завдати удару по Сенатському палацу, де знаходяться квартира та робочі кабінети Володимира Путіна. Також приміщення там використовує адміністрація президента Росії.

3 травня речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що нічна атака — це вистава Росії, спрямована на виправдання агресивних дій на території України.