Провокація, щоб налякати Захід: РФ підлаштувала атаку безпілотників на Кремль, — Арестович (відео)

За словами колишнього радника ОП, Україні зараз невигідні такі атаки. На Заході не підтримують дій, які можуть призвести до ескалації.

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що удар безпілотника на Кремль є провокацією з боку російських спецслужб. Це було зроблено для того, щоб залякати Захід. Про це Арестович розповів під час бесіди з російським опозиціонером Марком Фейгіним.

За словами військового оглядача, Україні зараз невигідні такі атаки. Так, їй потрібна підтримка напередодні контрнаступу ЗСУ із боку країн Заходу.

"Мета провокації — шуганути Захід напередодні контрнаступу, щоб послабити хоч трохи підтримку, налякавши ескалацією", — зазначив Арестович.

Він заявив, що позиція Заходу зрозуміла. Там проти будь-яких дій, які можуть спричинити ескалацію конфлікту. Західні політики дотримуються цієї ідеї не тому, що бояться, а через те, що "всі здорові, нормальні люди не хочуть великої війни".

Арестович заявив, що якщо НАТО безпосередньо вступить у війну з Росією, то територією бойових дій все одно залишиться Україна. Тоді війна стане ще руйнівнішою, ніж зараз.

Крім того, у Кремлі таким чином хочуть виправдати можливу відсутність президента РФ Володимира Путіна на параді на честь Дня Перемоги 9 травня у Москві.

Також Арестович зазначив, що такі дії з боку РФ ніяк не завадять Збройним силам України провести контрнаступ.

Олексій Арестович про атаку дрона по Москві

Нагадаємо, що у Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою орлів. Російський парламентар Олексій Журавльов запропонував знищити офіс президента та будівлю Верховної Ради, а також використовувати птахів для захисту від дронів.

Також повідомлялося, що керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія заявив, що атаку дронів по Кремлю замовив "клуб скривджених" росіян. Він зазначив, що за ударом по Кремлю стоять російські олігархи, які постраждали від путінського режиму.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Україна не атакує ні Володимира Путіна, ні Москву, а веде боротьбу виключно на своїй території. Український лідер також вказав на дефіцит зброї й пояснив, що українські сили не застосовують її деінде.