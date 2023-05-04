Нема солдатів: атаку БПЛА на Кремль могла організувати РФ для нової хвилі мобілізації, — ISW

За словами аналітиків, негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака дронів була підготовлена владою РФ.

Росія, швидше за все, сама організувала атаку БПЛА на Кремль, щоб створити умови для ширшої мобілізації. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 3 травня йдеться про те, що на це вказують кілька ознак.

"Російська влада нещодавно зробила кроки щодо посилення внутрішніх можливостей ППО Росії, в тому числі в самій Москві, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька ешелонів ППО", — йдеться у звіті.

Крім того, як написали аналітики, вибухи безпілотників напрочуд вчасно і добре були зафіксовані на камеру. Негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака дронова була внутрішньо підготовлена таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважали збентеження з боку патріотичної спільноти.

За словами експертів, якби атака була несподіваною для російської влади, то їхня реакція була б дезорганізованішою.

"Примітно, що Кремль не зміг дати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження не з власної вини", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що у Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою орлів. Російський парламентар Олексій Журавльов запропонував знищити офіс президента та будівлю Верховної Ради, а також використовувати птахів для захисту від дронів.

Також повідомлялося, що керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія заявив, що атаку дронів по Кремлю замовив "клуб скривджених" росіян. Він зазначив, що за ударом по Кремлю стоять російські олігархи, які постраждали від путінського режиму.

Колишній радник ВП Олексій Арестович заявив, що Україні зараз невигідні такі атаки. На Заході не підтримують дій, які можуть призвести до ескалації.