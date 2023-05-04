Атака БПЛА під Краснодаром: у нальоті на завод брали участь 4 дрони, — росЗМІ (відео)

Під час нічної атаки на території стратегічного об'єкту пролунало 3 вибухи. Внаслідок нальоту один резервуар з паливом знищено.

У ніч на 4 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували чотири безпілотники, внаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Друга неспокійна ніч для наших екстрених служб. Підтверджено загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі. Вже працюють пожежні розрахунки та співробітники МНС у складі 48 осіб та 16 одиниць техніки", — повідомив Кондратьєв.

За словами губернатора, на території заводу сталося три вибухи, один з безпілотників не вибухнув. Також губернатор повідомив, що внаслідок події постраждалих немає і населенню селища нічого не загрожує. Наразі пожежу вдалося загасити.

Атака БПЛА на НПЗ "Ільський" тривала майже годину. В результаті атаки на завод був зруйнований 1 паливний резервуар і спалахнув другий, заповнений дизельним паливом на 85%.

За інформацією російського Telegram-каналу BAZA, обсяг резервуарів, що постраждали від атаки безпілотників, склав 5000 куб. метрів.

Розташування заводу Фото: Google Maps

"За попередніми даними, в атаці брали участь 4 безпілотники. Перший з них упав на території близько 2 години ночі. Його уламки були виявлені співробітниками безпеки заводу і в момент, коли вони його оглядали, почали прилітати й інші дрони. Загалом атака безпілотників тривала майже годину — з другої до третьої ночі", — повідомляють місцеві журналісти.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня два невідомі безпілотники атакували Сенатський палац Кремля, після чого слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт.

Також нагадаємо, що минулої ночі 3 травня внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у сусідній Ростовській області. Атакований НПЗ під Ростовом належав дружині Віктора Медведчука.