Paladin стали в стрій: в Україну надійшли модернізовані американські САУ (фото)

Всього Сполучені Штати анонсували передавання 18 САУ M109A6. Принаймні частина з них вже в українських артилеристів.

Американські САУ M109A6 Paladin вже надійшли на озброєння українських військових. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 18 самохідних артустановок Paladin. Тепер стало відомо, що принаймні частина з них вже стала на озброєння одній з бригад. Варто зазначити, що тільки M109A6 варто називати Paladin, оскільки А5 чи А3 є старішими модернізаціями з меншими можливостями.

Paladin вже в ЗСУ

Модифікація M109A6 Paladin зʼявилась у 1990-х роках та має низку відмінностей від інших версій, які вже є на озброєнні в української армії. Зокрема Paladin має посилене бронювання, модернізований двигун і ходову частину. Також боєкомплект було розширено до 39 снарядів. Найголовнішою зміною у Paladin є нова цифрова навігаційна система та система управління вогнем. Це дозволяє САУ після прибуття на позицію відкрити вогонь вже через 30 секунд після зупинки. Цифрова система автоматично робить розрахунки з привʼязкою до місцевості та наведення на ціль. В середині ж машина не відрізняється від попередніх модифікацій.

Нині в США розробляють M109A7, яка має отримати далекобійнішу гармату та низку інших оновлень.

Нагадаємо, 24 січня бійці ЗСУ розказали, чим М109 кращі за радянські аналоги. За словами артилеристів, це як пересісти на іномарку із "Жигулів".

28 липня стало відомо, що САУ M109A7 матиме дальність стрільби 70 км й автоматичну перезарядку.