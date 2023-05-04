Нічний обстріл України: у ЗСУ розповіли, чи могли ЗС РФ застосувати балістичні ракети (відео)

Українські військові спостерігали зліт винищувача МіГ-31, носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Загроза балістики була, але потрібен час для встановлення точних даних, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські військові могли застосувати балістичні ракети під час нічної атаки по Україні. Про це повідомив 4 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

Захисникам України вдалося збити 24 ворожі дрони, зокрема 12 — на півдні країни. Повітряне командування "Центр" уночі збило 6 БПЛА Shahed і один розвідувальний безпілотник, уточнив військовий.

Сили оборони України знищили 18 ударних дронів армії РФ

За словами Ігната, вночі 4 травня спостерігалася активність ворожої авіації — злітав винищувач МіГ-31, носій гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Була загроза застосування балістичного озброєння. Поки ми не можемо підтвердити, що саме було застосовано, немає фактів прильоту. Не виключається, що може бути. Інформація, яка є нині, — ми не підтверджуємо застосування балістики", — пояснив речник.

За словами Ігната, фахівцям потрібно 1-2 дні на встановлення точної інформації щодо атаки балістичними ракетами.

Атака БПЛА Shahed із півночі та півдня

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти запускали "шахеди" з північного напрямку (Брянська область) і з півдня — східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних БПЛА", — поінформувало командування.

Росіяни запускали "шахеди" з північного та південного напрямів

Бойову роботу вели в північних, центральних і південних областях України. Застосовано зенітні ракетні озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності командування "Південь" і "Центр", зробили висновок у Повітряних силах.

Нагадаємо, що вночі 4 травня ЗС РФ атакували 3 обласні центри України іранськими БПЛА та ракетами. Прильоти були в Одесі та Запоріжжі, а в Києві ППО збила всі цілі.

Фокус писав про масований удар ЗС РФ по Україні в ніч проти 3 травня. Окупанти застосували ракети й іранські дрони. Жителі Києва чули кілька вибухів, влада говорила про роботу систем ППО.