Ліквідований у Харкові окупант допоміг викрити цілий підрозділ ГРУ Росії, – ЗМІ (відео)

Аномальна зацікавленість російської влади до родини загиблого окупанта привернула увагу журналістів, тож вони вирішили провести розслідування, завдяки якому викрили цілий підрозділ військової розвідки РФ, що спеціалізується на ІПСО.

Українські журналісти викрили підрозділ ГРУ РФ завдяки вбитому в Україні російському окупанту. Він займається інформаційно-психологічними спецопераціями. Про те, як журналістам вдалося вийти на ГРУ РФ, повідомляє "Телебачення Торонто".

Спецпідрозділ ГРУ в Харкові

27 лютого 2022 року підрозділ російських розвідників зухвало зайшов у Харків і захопив приміщення місцевої школи № 134. Росіяни планували там закріпитися і зробити своєрідний форпост для подальшого просування. Українським військовим знадобилося 13 годин, аби вибити звідти росіян. Пізніше з'ясувалося, що школу захопив елітний підрозділ ГРУ. Три десятки спецпризначенців ГУР вбили українські бійці. Серед ліквідованих спецпризначенців РФ був Олександр Жихарєв — командир спецроти, після смерті якого російські ЗМІ почали ліпити з нього героя.

Путін надав йому звання героя, на школі, де він вчився, причепили меморіальну дошку, а потім і взагалі перейменували заклад на честь загиблого окупанта. Далі впродовж року представники влади постійно зустрічалися з батьками загиблого Жихарєва, запрошували на чаювання, навідувалися в гості.

Батько — екстрасенс і експолковник ВМС, а брат — розвідник ГРУ

Аномальна зацікавленість чиновників до родини загиблого окупанта, яким зазвичай байдужа загибель російських вояків на фронті, зацікавила журналістів, тож вони припустили, що родина Жихарєвих — не зовсім типова.

Журналісти передивилися всі відзняти пропагандистськими ЗМІ сюжети і з'ясували, що старший брат ліквідованого загарбника разом з батьком перебував "у відрядженні" і що вони обоє виконують "важливі завдання". По фото, яке потрапило у кадр, журналісти встановили, що батько окупанта Микола — полковник ВМС ЗС РФ.

Журналісти встановили, що він має авто Lexus, на якому ганяє по всій Росії і має штрафи за перевищення швидкості, які йому видали в різних областях РФ. У відкритих джерелах журналісти знайшли дисертацію Миколи Жихарєва. Спеціалізація – ІПСО. Також він викладає на кафедрі розвідки вищої академії російського Генштабу, захоплюється буддизмом, психологією та екстрасенсорикою — навіть працює екстрасенсом у соул-центрі "Место силы" у Санкт-Петербурзі. Також встановлено, що чоловік пропонував людям "солону ванну в ізоляції від світу, яка нагадує утробу матері".

Журналістам вдалося встановити, що брат загиблого Олександра Жихарєва Данило – співробітник ГРУ у Санкт-Петербурзі. Через податкову декларацію журналісти встановили, що він отримує зарплату у Міноборони РФ як "офіцер відділення". Через нього вдалося вийти на військову частину 20697, дані про яку відсутні у відкритому доступі. За символікою частини вдалося встановити, що це — спецпідрозділ ГРУ.

Спецпідрозділ спеціалістів з ІПСО

Завдяки злитій базі даних податкової навіть вдалося встановити імена співробітників цієї частини разом із їхніми посадами.

Єлизавета Пенькова – політолог;

Наталія Безсмертна – міжнародниця;

Валєрія Шацька – міжнародниця;

Анастасія Голубицька – міжнародниця;

Андрій Лобурець – психолог;

Юлія Семенова – психологиня;

Михайло Хаванський – політолог;

Андрій Подгуйко – психолог;

Тетяна Некрасова – психологиня;

Галина Смірнова – редакторка;

Оксана Бондаренко – розвідниця.

Завдяки здобутій інформації журналісти встановили, що ці люди займаються інформаційно-психологічними спецопераціями, і таким чином журналістам вдалося викрити секретний підрозділ ГРУ.

Нагадаємо, що у ФСБ Росії заявили про затримання 5 українських розвідників, які нібито планували теракти в окупованому Криму. Агентурна мережа розвідки Міноборони, як стверджують загарбники, не тільки готувала диверсії, а й планувала здійснити замахи на топколаборантів Сергія Аксьонова та Володимира Константинова.

Раніше повідомлялося, що керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна підходить до знакової битви для її новітньої історії, і це всі розуміють.