За 20 км від резиденції Путіна: у російському Валдаї спалахнув військкомат (відео)

У Слідкомі РФ стверджують, що причиною пожежі стало коротке замикання, через яке спалахнула дерев'яна прибудова військкомату.

У місті Валдай Новгородської області Російської Федерації сталася пожежа у будівлі військкомату. Про це стало відомо з офіційного сайту Слідчого комітету РФ у Новгородській області 3 травня.

У відомстві заявили, що причиною пожежі, ймовірно, стало коротке замикання, яке сталося увечері 2 травня.

Повідомляється, що за фактом займання російські слідчі органи розпочали перевірки за ознаками злочину, передбаченого ст. 293 КК РФ (недбалість).

"За попередніми даними, спалахнула дерев'яна прибудова, після чого вогонь поширився на дах будівлі військкомату", — повідомили у російському Слідкомі.

Як зазначає 24 канал, військкомат у Валдаї є єдиним на весь Валдайський та Крестецький райони регіону. У виданні також зазначили, що він розташований за 20 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна "Довгі Бороди".

Резиденція Путіна на Валдаї

"Довгі Бороди" — резиденція президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Вона розташована за 20 кілометрів від міста Валдай, неподалік села Довгі Бороди.

Наприкінці 2022 року видання "Проект" повідомило, що на території Валдайського національного парку є охоронна залізнична станція з вертолітним майданчиком поряд з селом Довгі Бороди біля улюбленої резиденції російського лідера.

"Раніше біля Валдая залізниця була в жахливому стані, нею можна було їхати не більше 15-25 км/год. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частину наявних колій, якими мав пройти потяг Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали", — сказав журналістам очевидець.

Резиденція російського президента у Новгородській області

Резиденція Путіна "Довгі Бороди"

Нагадаємо, що 19 квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що будівлю військкомату в місті Новозибків Брянської області атакував безпілотник. Провину за напад чиновник поклав на Україну.

Раніше, 12 квітня, ми писали про те, що 22-річному жителю РФ Кирилові Бутиліну, якого засудили за те, що він підпалив військкомат, під час утримання в СІЗО погрожували за відмову назвати голову Кремля "красенем".

Ще ми повідомляли, що за заявою судді Центрального окружного військового суду Артема Макарова від 10 квітня, за 2022 рік по всій Росії відбулося 77 спроб підпалів військових комісаріатів.