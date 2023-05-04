"Це неможливо": голова військової адміністрації Адіївки засумнівався в евакуації цивільних

За словами Віталія Барабаша, у місті залишаються 1778 осіб, але з точки зору закону, неможливо всіх вивезти.

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розкритикував заяву пресофіцера Сил оборони на Таврійському напрямі Сергія Телятицького про евакуацію цивільних із міста. Про це Барабаш у четвер, 4 травня, розповів Hromadske.

Як зазначив голова військової адміністрації, попри постійні обстріли, зараз в Авдіївці перебувають 1778 осіб. Однак, на його думку, Телятицький не розібрався в ситуації, оскільки з точки зору закону не можна евакуювати всіх без їхньої згоди.

"Всіх неможливо і нереально евакуювати, навіть із законної точки зору. Тобто немає можливості всіх евакуювати. Жодного законного механізму такого немає. Сім'ї з дітьми — так, без проблем. Є й постанова Кабміну", — розповів Барабаш.

Також мер зазначив, що в Авдіївці залишається одна дитина – її батьки ховаються від місцевої влади. Проте голова МВА наголосив, що евакуація з міста передбачена щодня, проте охочих поки що дуже мало.

"Вчора дві людини вивезли, до цього кілька днів взагалі нікого не вивозили. Місто під щільними обстрілами вже рік, зараз вдень взагалі не буває тиші. Але люди все одно не поспішають їхати", — розповів Барабаш.

З Авдіївки хочуть евакуювати всіх цивільних

Раніше начальник об'єднаного центру Сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що через регулярні обстріли Збройних сил Росії з Авдіївки хочуть евакуювати все громадянське населення. Проте евакуацію хочуть провести найближчим часом. Також Телятицький нагадав, що раніше все населення вивезли із Мар'їнки Донецької області.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що в охопленій боями Авдіївці Донецької області під завалами може бути більше людей, ніж вважалося спочатку. Рятувальники не можуть дістатися до них.

Раніше, 28 квітня, Віталій Барабаш розповів, що окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки та здійснюють щонайменше 300 обстрілів щодня. У військовій адміністрації переконані, що таким чином росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ.