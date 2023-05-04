Над Києвом збили ворожий безпілотник, виникла пожежа – КГВА (фото)

Уламки збитого безпілотника впали у Солом'янському районі. На місці події працюють рятувальники.

У четвер, 4 травня, сили ППО України збили безпілотник у Києві. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито. Інформація про постраждалих чи руйнування житлового фонду, чи інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється", – написав чиновник.

Пізніше Попко додав, що внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Солом'янському районі столиці у нежитловому приміщенні виникла пожежа.

"Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі рятувальники локалізують пожежу у 4-поверховій будівлі. Площа займання – 50 м кв. За допомогою до медиків, за його словами, ніхто поки що не звертався.

Нагадаємо, вранці 4 травня в КГВА заявили, що внаслідок нічної атаки дронів уламки Shahed впали довкола 10 житлових будинків та пошкодили автомобілі у трьох районах столиці.

Тоді ж повідомлялося, що протягом ночі російські окупанти атакували три обласні центри України іранськими дронами-камікадзе та ракетами. Були влучення в Одесі та Запоріжжі, а столиця пережила третю за останні чотири дні атаку.