"Те, що дуже необхідно": Зеленському в Нідерландах показали техніку для ЗСУ (фото, відео)

Український лідер особисто подякував нідерландським партнерам за військову допомогу, зокрема за нові ЗРК Patriot, бронемашини та артилерію.

Володимир Зеленський відвідав військову базу в Нідерландах, де зустрівся з українськими воїнами та особисто висловив подяку військовослужбовцям, персоналу, парламенту та уряду країни. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці в Facebook.

"В принципі, слів не потрібно, коли такі фото – це те, з чим повертається з візиту Президент держави, яка воює за свою землю та свободу. Потужна оборонна підтримка Нідерландів, однієї з країн-лідерів у допомозі нам", — написав Сибіга.

Чиновник також опублікував знімки, на яких нідерландські партнери показують Володимиру Зеленському військову техніку, підготовлену для України. Зокрема, Нідерланди передадуть ЗСУ ЗРК Patriot, бронемашини та артилерію.

Пізніше президент України опублікував відео з військової бази та ще раз подякував Нідерландам.

"Зброя з цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, засноване на повазі до життя українців та всіх європейців", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 27 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про посилення української протиповітряної оборони ще одним американським зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Про те, що перший ЗРК Patriot став на бойове чергування в Україні, Микола Олещук повідомив 26 квітня. За його словами, йому також удалося протестувати цей комплекс.

Раніше, 21 квітня, ми також писали про те, що нідерландські військові таємно навчали українських солдатів працювати з системою протиповітряної оборони Patriot протягом кількох тижнів. Наразі навчання завершено.