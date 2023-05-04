Звільнений "м'ясник Маріуполя" Мізинцев став замкомандиром ПВК "Вагнер" (відео)

Не встигли російського офіцера звільнити зі служби наприкінці квітня, як він уже опинився у лавах приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Звільнений у квітні вже генерал-полковник, колишній заступник міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення ЗС РФ Михайло Мізинцев став заступником командира у ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це 4 квітня повідомив російський пропагандист Олександр Симонов.

"Сьогодні у таборі підготовки з новим заступником командира ПВК "Вагнер" Михайлом Євгеновичем Мізинцевим займалися допідготовкою підрозділів", — написав Симонов у своєму Telegram-каналі.

Михайло Мізинцев (ліворуч) та командувачем підрозділу ПВК "Вагнер" Антон Єлізаров (праворуч)

На опублікованому відео Мізинцев спілкується з командувачем підрозділу найманців, ексофіцером ГРУ Антоном Єлізаровим, який розповідає колишньому заступнику міністра, як "вагнерівці" навчаються на своїх помилках та успіхах Збройних сил України.

За що звільнили генерала Мізинцева?

За даними Військової розвідки Міноборони Великобританії, у Міноборони РФ Мізинцев відповідав за матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ Росії. Однак через проблеми з логістикою та снарядним "голодом", який зазнають росіяни на фронті, глава оборонного відомства Сергій Шойгу відправив у відставку свого підлеглого.

За даними росЗМІ, офіційного підтвердження звільнення не було.

Чим відомий генерал Мізинцев

У березні 2022 року в Одеській ОВА повідомили, що облогою Маріуполя керував особисто генерал-полковник Михайло Мізинцев. Примітно, що раніше він керував російською операцією в Сирії. За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, він особисто наказував бомбардувати Маріуполь, а також ударити по пологовому будинку в місті, Драмтеатру та цивільних будинках. Фактично він повторював у Маріуполі сирійський сценарій. Після чого його і прозвали "м'ясником Маріуполя".

Після окупації Маріуполя у вересні 2022 року Мізинця було призначено на посаду заступника Міноборони РФ з матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Відомо, що російський офіцер родом із Вологодської області РФ, у ЗМІ його також називають "улюбленцем Путіна".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 4 травня заявив, що вважає недоцільним вдаватися до ядерного арсеналу у відповідь на атаку дронів на Кремль. На його думку, потрібно покарати того, хто відповідає за ППО в Москві.