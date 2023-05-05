"На початку ми нічого не знали": українські бійці розповіли, як їх готують до контрнаступу

Журналісти розповіли про навчальну операцію, в рамках якої бійці мали пройти ліс, запустити дрон для розвідки, передати координати артилерійському підрозділу, а потім підготуватися до штурму.

Українські бійці Національної гвардії готуються до контрнаступу Сил оборони. Вони розповіли Associated Press про те, як відбувається підготовка.

Кореспонденти поспілкувалися з загоном, який є частиною бригади, яка готується до контрнаступу. У ньому служать бійці віком від 22 до 51 року. Підготовка триває протягом кількох місяців.

За словами бійців, вони тренуються зі старою зброєю. Вони бояться, що зараз у них ще недостатньо підготовки, проте, коли настане час, будуть готові. Щоправда, вони самі не знають, коли і де розпочнеться контрнаступ.

"Ми готуємося до великих операцій прямо зараз. Ніхто не скаже нам, що вони являють собою. Ми отримаємо наказ — можливо, завтра, можливо, через місяць, ми не знаємо — йти в точку "Х", — сказав один із командирів загону, відомий під позивним Грюнвальдом.

Журналісти розповіли про навчальну операцію, в рамках якої бійці мали пройти ліс, запустити дрон для розвідки, передати координати артилерійському підрозділу, а потім підготуватися до штурму. Найголовніше – щоб їх ніхто не помітив.

Повідомляється, що під час виконання навчального завдання бійці використовували лише компаси, щоб обійти російську РЕБ.

"На початку війни ми нічого не знали, а тепер стали досвідченішими", — сказав військовослужбовець на ім'я Сергій.

Видання написало, що після довгої "прогулянки" члени загону дісталися зазначеної точки, щоб запустити розвідувальний дрон. Зрештою, вони вийшли за вісім годин, пройшовши 18 кілометрів через болота, бруд і кущі. Координати, які вони відправили, були трохи помилковими, тому що не потрапили у ключові цілі на позиціях супротивника.

"Особистий склад виконав завдання на 90%", — сказав командир загону Мажор. У реальному бою подібна операція займає дні, а ретельне планування проводиться заздалегідь.

Нагадаємо, що ЗСУ за допомогою гранати знищили найновіший російський танк Т-90М "Прорив". Бійці авіарозвідки 5-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку на Бахмутському напрямку.

Ще повідомлялося, що бійці 108 ОГШБ показали від першої особи, як ведуть і спрямовують бойовий дрон прямо на місце базування російських окупантів, після чого лунає масштабний вибух. На кадрах видно, як бойовий дрон 108 ОГШБ досліджує територію, виявляє бліндаж, де знаходиться щонайменше близько 4 російських військових, після чого стрімко прямує до місця дислокації окупантів та детонує.