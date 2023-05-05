"На краю прірви": у МЗС РФ загрожують США відкритим військовим конфліктом

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, у Вашингтоні нібито недооцінюють деякі "сигнали", які виходять з Москви.

Росія та Сполучені Штати перебувають на межі відкритого збройного конфлікту. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергія Рябкова, пише пропагандистське російське агентство ТАРС.

За його словами, Москва нібито працює над тим, щоб утримати відносини США від провалу у відкрите збройне протистояння.

"Ми вже стоїмо на межі, на краю цієї прірви", — сказав він.

Рябков зазначив, що контакти Москви та Вашингтона все ще проводяться за необхідності навіть на найвищому рівні. Дипломат країни-агресора зазначив, що США намагаються відсторонитися від "відповідальності" за атаку безпілотників на Кремль та замах на главу Кремля Володимира Путіна.

"Наші противники у Вашингтоні взяли за правило переконувати своїх підопічних у Європі, але й не тільки, переконувати самих себе певною мірою, що сигнали, що виходять з Москви, — це елемент, як вони це багато років уже вимовляють, "дезінформаційної кампанії", — Сказав Рябков.

За його словами, у Вашингтоні недостатньо серйозно ставляться до "сигналів" із Москви. Він вважає, що це суперечить деяким "азам" зовнішньої політики.

Нагадаємо, що РФ звинуватила Вашингтон у нічній атаці безпілотників на Кремль. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗСУ виконують завдання американців. США, за даними Москви, нібито обирають "цілі" та засоби для ударів. Україна заперечує свою причетність до атаки

Ще повідомлялося, що в РФ репетирують ядерний удар після атаки БПЛА на Кремль. За даними Західного військового округу Росії, у навчаннях було задіяно близько 100 військовослужбовців, а також близько 20 одиниць військової та спеціальної техніки.

Також нагадаємо, що Медведєв попередив про ескалацію через атаку на Кремль. На думку Медведєва, США та країни Європи хочуть саме загострення "конфлікту" Росії з Україною і нібито схвалили "скоєний Києвом теракт".