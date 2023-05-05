Військові навчання чи диверсії: РФ раптово нарощує флот у Північному морі, — ЗМІ (фото)

За даними Збройних сил Норвегії, зараз активність російських кораблів у Північному морі помітно вища, ніж у минулі роки. Першими несподівану появу п'яти кораблів РФ помітив представник Військово-морського інституту США.

Норвезькі військові відзначають присутність кількох російських кораблів у міжнародній акваторії Північного моря. За останні два місяці активність російського флоту зросла, повідомляє Nettavisen із посиланням на заяву військовослужбовців.

Появу нових військових кораблів пов'язують із "Днем перемоги" 9 травня, але зараз активність помітніша, ніж у минулі роки.

Представники Норвегії продовжують відстежувати присутність росіян. Кораблі ВМФ РФ перебувають у міжнародних водах, що цілком законно, але примітний факт.

На появу 5 кораблів російських ВМС у Північному морі зауважив аналітик Військово-морського інституту США із псевдонімом HI Sutton.

За його словами, судна вийшли з російських портів у Балтійському морі, ймовірно, на навчання.

Мисливець за підводними човнами "Віце-адмірал Кулаков" у Північному морі

Представники Норвегії не вперше наголошують на активності російського флоту, у лютому розвідслужби країни повідомили, що РФ почала розгортати в Балтійському морі кораблі з тактичною ядерною зброєю, це сталося вперше за останні 30 років. У спільному розслідуванні скандинавських країн йшлося про те, що російські військові та інші судна ведуть збір даних у Балтійському та Північному морях, щоб влаштувати подальші диверсії на вітрових електростанціях, газопроводах та пошкодити кабелі зв'язку.

Нагадаємо, що 26 квітня винищувачі НАТО перехопили кілька літаків російських ВПС над Балтійським морем. Подібне регулярно відбувається у цьому регіоні.

Також повідомлялося, що 20 березня в РФ підняли в повітря винищувач через ядерні бомбардувальники США. Американські літаки перебували неподалік акваторії Балтійського моря.